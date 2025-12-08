Thấy gì từ màn 'rẽ hướng' của Soobin và Hòa Minzy?

Tính đến hiện tại, MV đạt hơn 6,4 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, được khen ngợi là món ăn "lạ" trên trên thị trường nói chung và trong sự nghiệp âm nhạc của Soobin nói riêng. Trước đó, tiết mục Trống cơm của Soobin, NSND Tự Long và Cường Seven trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng tạo cơn sốt trong năm 2024.

Soobin và Binz trong MV Mục hạ vô nhân ẢNH: NVCC

Nói về các tác phẩm ấn tượng của năm 2025, ngoài Mục hạ vô nhân, không thể không nhắc tới Bắc Bling của Hòa Minzy, NSƯT Xuân Hinh và rapper Tuấn Cry. Bắc Bling khác hoàn toàn với những bản ballad giàu cảm xúc của Hòa Minzy trước đó. Bước đi này không chỉ giúp cô tạo được cơn sốt cực mạnh trên thị trường khi ca khúc nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp. Tính từ thời điểm ra mắt là tháng 3.2025, đến hiện tại MV Bắc Bling đạt hơn 279 triệu lượt xem. Cách đây 2 năm, Hòa Minzy cũng từng tạo dấu ấn với Thị Mầu, thu hút hơn 71 triệu lượt xem trên YouTube.

Những năm trước, việc kết hợp âm nhạc truyền thống với xu hướng hiện đại đã được Hoàng Thùy Linh thực hiện với loạt ca khúc rất thành công như Để Mị nói cho mà nghe, See tình… Hay Phương Mỹ Chi vốn được yêu mến bởi những ca khúc bolero, dân ca cũng mạnh dạn đổi mới qua album Vũ trụ cò bay. Màn thay đổi của các nghệ sĩ này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, là minh chứng cho thấy đây không phải xu hướng "sớm nở tối tàn" mà là bước đi cần thiết của họ trong hành trình làm mới mình, chinh phục người hâm mộ.

Thành công của Soobin, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi… cũng phần nào cho thấy khán giả không quay lưng với âm nhạc dân tộc, quan trọng là nghệ sĩ có dám mạnh dạn thử sức và đầu tư chất xám cho tác phẩm hay không.

Nói về yếu tố văn hóa trong các sản phẩm âm nhạc, nhà sản xuất DTAP cho hay: "Những trải nghiệm và cơ hội làm việc với các producer, nghệ sĩ quốc tế trong năm qua cho chúng tôi thấy thế giới âm nhạc luôn thay đổi rất nhanh. Muốn đi xa, mình phải liên tục tự làm mới, mở rộng góc nhìn nhưng vẫn giữ được bản sắc".

Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào thực hiện theo hướng này cũng được đón nhận và khi sức cạnh tranh càng lớn, khán giả càng có nhiều lựa chọn hơn để thưởng thức. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại là một thách thức, đòi hỏi người nghệ sĩ phải đầu tư bài bản, chỉn chu và có kế hoạch dài hạn thay vì chỉ theo trào lưu.