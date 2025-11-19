Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Dân tôi ca': Rock đối thoại với âm nhạc dân gian kể sử Việt

Thiên Anh
Thiên Anh
19/11/2025 17:11 GMT+7

'Những lúc tuyệt vọng nhất, âm nhạc đã cho tôi cơ hội để bắt đầu lại. Và mỗi ca khúc là một lần tự soi mình rõ hơn”, Phạm Anh Khoa chia sẻ khi nói về EP vừa ra mắt - Dân tôi ca.

Trò chuyện về Dân tôi caPhạm Anh Khoa cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, điều mong chờ của mình phần lớn không phải đến từ kỳ vọng của người ngoài (dù anh vẫn luôn trân trọng điều đó), không đến từ những gì xa vời mà vui từ chính niềm vui với âm nhạc của mình, biến nó thành điều có ý nghĩa với bản thân mình trước, rồi lan tỏa với những người xung quanh, và ngoài xã hội".

- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí dành lời khen cho Phạm Anh Khoa khi nhìn nhận rằng Khoa chưa bao giờ xuống phong độ - dù trên sân khấu hay trong phòng thu

ẢNH: NSCC

Trước đó, như Khoa nói, có vẻ anh thành công hơi sớm (từ Sao mai Điểm hẹn 2006 với lời khen tặng "quý ông hát rock"). "Rồi mình nhảy cóc, bắt nguồn luôn từ chiến thắng của Sao mai Điểm hẹn trong khi chưa chuẩn bị nền tảng kỹ cho mình... Thú thật Khoa đã dành rất nhiều thời gian để lĩnh hội câu chuyện nên bắt đầu lại từ đâu, và câu trả lời không đâu xa, chính là ngay những người thân bên cạnh mình - hãy trở thành người đàn ông tử tế trước, bớt bốc đồng về mặt cảm xúc và hãy là chỗ dựa tinh thần cho con cái, cho ba mẹ, cho người thân yêu nhất của mình...", anh chia sẻ.

Và EP Dân tôi ca đã được "dẫn dắt" cảm xúc từ chính những người gần gũi nhất - từ những câu chuyện dân gian được kể trong những bữa cơm, qua từng lời ru của ông bà..., để Phạm Anh Khoa bắt đầu hành trình trở về cội nguồn bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện tại của anh. Mà theo Khoa, đó như cuộc chuyển mình thành nghệ sĩ kể chuyện văn hóa, lịch sử Việt bằng âm nhạc.

- Ảnh 2.

Phạm Anh KHoa cho biết các ca khúc trong Dân tôi ca sẽ được trình diễn trong lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2025 tại Huế vào ngày 21.12 tới

ẢNH: THIÊN ANH

EP gồm các ca khúc "phản ánh" các giá trị làm nên bản sắc Việt: khởi nguyên - quật cường - nhân ái. Đó là Dân tôi ca (như tiếng gọi tự hào về lòng biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ trước, và hát lên bằng ngôn ngữ, năng lượng của thế hệ trẻ ngày nay), Tung tung cắc tùng tung (lấy cảm hứng từ huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, tái hiện âm sắc lễ hội cổ xưa), Nhong nhong nhong nhong (đưa người nghe trở về khí phách chiến đấu của huyền thoại Thánh Gióng) và Tích tịch tình tang (thể hiện với Ngọc Khuê, mang màu suy tưởng, như lớp sương phả lên truyền thuyết Thạch Sanh). Bên cạnh đó, Outro Việt Nam ta đó như một lời khẳng định rõ ràng, hào sảng - kết tinh tinh thần dân tộc bằng âm thanh của niềm tự hào. 

Với Dân tôi ca, có thể cảm nhận được Phạm Anh Khoa đã cho rock và âm nhạc dân gian đối thoại với nhau. "Khoa không dùng chất liệu dân gian để trang trí mà kết hợp cho hai yếu tố này hòa quyện thành ngôn ngữ âm nhạc thống nhất. Rock trong Dân tôi ca trở thành thái độ sống: mãnh liệt, tự do nhưng gắn liền với cội nguồn", anh bày tỏ.

Xem thêm bình luận