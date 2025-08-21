Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Phạm Anh Khoa trở lại, 'rock hóa' âm nhạc ca ngợi đất nước

Tuấn Duy
Tuấn Duy
21/08/2025 13:52 GMT+7

Phạm Anh Khoa vừa phát hành single mới 'Dân tôi ca' đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của bản thân sau khoảng thời gian cộng tác cùng ban nhạc Bức Tường.

Sáng tác vào năm 2018 nhưng tạm gác lại để Phạm Anh Khoa đồng hành cùng nhóm Bức Tường, Dân tôi ca nay trở lại trong thời điểm đất nước chào đón những sự kiện đặc biệt. Ca khúc mang giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca, tạo nên tiếng hát đồng lòng của cả dân tộc. 

Phạm Anh Khoa trở lại, 'rock hóa' âm nhạc ca ngợi đất nước - Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa cho biết có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động

ẢNH: NSCC

Đây là bài ca về sự tiếp nối, lòng biết ơn thế hệ trước, và tinh thần tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Nam rocker cho biết: "Trong suốt nhiều năm, đi qua bao sân khấu, nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: Có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động. Đây là bài ca về một dân tộc bền bỉ vượt qua ngàn năm, từ nỗi đau đến ấm no, từ tiếng thở dài đến tiếng hát hào hùng, tiếp nối khí phách cha ông, mang năng lượng trẻ trung hướng đến tương lai".

Càng đặc biệt hơn khi dự án có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, có thể kể đến NSƯT đàn nhị Dương Thùy Anh, guitarist Hà Trà Đá và "họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà. Theo đó đây là sự kết hợp giữa Phạm Anh Khoa và Phạm Thu Hà sau hơn một thập niên kể từ chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài.

Giọng ca Tựa như gió phiêu du chia sẻ: "Khoa của hôm nay là một ngọn lửa ấm áp, tĩnh lặng hơn nhưng cũng đầy chiều sâu. Giọng hát rock của Khoa là 'mặt đất' xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là 'khoảng trời' bay bổng. Sự giao thoa này đã tạo nên màu sắc đặc biệt cho Dân tôi ca".

Pham Anh Khoa cũng kỳ vọng ca khúc sẽ không chỉ để hát trong những dịp lễ trang trọng, mà có thể là một giai điệu vang lên trong tai nghe, tiếp thêm sức mạnh và sự vững chãi khi đối diện với những thử thách...

Tin liên quan

Phạm Anh Khoa 'máu lửa' khi hát rock cùng nhóm MONOCYCLE

Phạm Anh Khoa 'máu lửa' khi hát rock cùng nhóm MONOCYCLE

Tối 26.6, ban nhạc rock MONOCYCLE tổ chức buổi showcase ra mắt dự án 'Nơi ánh sáng gọi em'. Sự kiện gây chú ý bởi màn xuất hiện của Phạm Anh Khoa.

Hành trình âm nhạc mới của Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa hát rock trong show thời trang Hà Linh Thư

Khám phá thêm chủ đề

Phạm Anh Khoa Phạm Thu Hà Dân tôi ca dân tộc Nhạc rock
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận