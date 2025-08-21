Phạm Anh Khoa trở lại, 'rock hóa' âm nhạc ca ngợi đất nước

Sáng tác vào năm 2018 nhưng tạm gác lại để Phạm Anh Khoa đồng hành cùng nhóm Bức Tường, Dân tôi ca nay trở lại trong thời điểm đất nước chào đón những sự kiện đặc biệt. Ca khúc mang giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca, tạo nên tiếng hát đồng lòng của cả dân tộc.

Phạm Anh Khoa cho biết có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động ẢNH: NSCC

Đây là bài ca về sự tiếp nối, lòng biết ơn thế hệ trước, và tinh thần tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Nam rocker cho biết: "Trong suốt nhiều năm, đi qua bao sân khấu, nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: Có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động. Đây là bài ca về một dân tộc bền bỉ vượt qua ngàn năm, từ nỗi đau đến ấm no, từ tiếng thở dài đến tiếng hát hào hùng, tiếp nối khí phách cha ông, mang năng lượng trẻ trung hướng đến tương lai".

Càng đặc biệt hơn khi dự án có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, có thể kể đến NSƯT đàn nhị Dương Thùy Anh, guitarist Hà Trà Đá và "họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà. Theo đó đây là sự kết hợp giữa Phạm Anh Khoa và Phạm Thu Hà sau hơn một thập niên kể từ chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài.

Giọng ca Tựa như gió phiêu du chia sẻ: "Khoa của hôm nay là một ngọn lửa ấm áp, tĩnh lặng hơn nhưng cũng đầy chiều sâu. Giọng hát rock của Khoa là 'mặt đất' xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là 'khoảng trời' bay bổng. Sự giao thoa này đã tạo nên màu sắc đặc biệt cho Dân tôi ca".

Pham Anh Khoa cũng kỳ vọng ca khúc sẽ không chỉ để hát trong những dịp lễ trang trọng, mà có thể là một giai điệu vang lên trong tai nghe, tiếp thêm sức mạnh và sự vững chãi khi đối diện với những thử thách...