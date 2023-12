Phạm Thu Hà ra mắt 3 single mùa Giáng sinh

Ra mắt liền một lúc 3 single nhạc Giáng sinh là một cuộc dạo chơi tình cờ của họa mi bán cổ điển Phạm Thu Hà. Thoạt tiên, Phạm Thu Hà mời nhạc sĩ Lưu Hà An phối khí cho mình 3 tác phẩm để hát tại Nhà thờ lớn Hà Nội dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, bản phối bay bổng của nhạc sĩ Lưu Hà An đã khiến cô mau chóng quyết định ra single mới. "Nhận được các bản phối của anh An, Hà thấy hay và bay bổng quá, hợp với âm nhạc của Hà quá và Hà quyết định cho ra mắt single này để dành tặng mẹ, cô giáo của mình và khán giả, cũng là kỷ niệm đẹp của anh An và Hà".



Phạm Thu Hà thấy hạnh phúc vì được hát tại Nhà thờ lớn Hà Nội NVCC

Ba sản phẩm âm nhạc mới này của Phạm Thu Hà có cùng chủ đề Bình yên. Nữ ca sĩ đã chọn Ave Maria, Silent night và Oholy night, cũng là 3 bản nhạc Giáng sinh kinh điển của thế giới, để thể hiện tình cảm của mình với mẹ và cô giáo. Đây cũng là 3 bản nhạc bán cổ điển - thể loại cô theo đuổi.

Câu chuyện của những bản thánh ca này cũng thu hút Phạm Thu Hà. Ave Maria thu hút cô bởi giai điệu đẹp, đầy chất tôn nghiêm. Silent night gắn với việc có thể đệm đàn cho thánh ca không chỉ bằng piano mà bằng guitar. Tác phẩm này cũng có lời thơ giản dị, đầy chất dân gian. Oholy night lại gắn với sự kiện cây đàn ống của nhà thờ Roquemaure được khôi phục lại.

Ca sĩ Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Lưu Hà An NVCC

Phạm Thu Hà cho biết: "Sau khi tập bản phối mới của nhạc sĩ Lưu Hà An, tôi bị mê đắm, không dứt ra được. Tất cả những người nghe tôi hát đều bảo nếu không thu âm để phát hành ra đại chúng sẽ rất phí. Vậy là tôi quyết định vào phòng thu để hoàn thành 3 single cho kịp phát hành trên các nền tảng số toàn cầu dịp Giáng sinh".



Phạm Thu Hà cho biết, vô tình, trong phòng thu có cả hình Đức mẹ Maria nên cô càng có nhiều cảm hứng để phiêu theo từng giai điệu. "Khi thu âm 3 bản nhạc này, tôi đã nhìn sâu vào hình Đức mẹ Maria để cảm nhận rõ nhất lòng biết ơn và sự bình an… Những bài thánh ca tôi hát là món quà chân thành nhất gửi đến những người yêu thương và khán giả của mình. Lúc nào trong tôi cũng là biết ơn và biết ơn".

3 single nhạc Giáng sinh là món quà tặng mẹ và cô giáo của Phạm Thu Hà NVCC

Phạm Thu Hà nói: "Vì gia đình bên ngoại của tôi là gốc Công giáo nên nhân dịp Giáng sinh, tôi muốn dành tặng mẹ và cô giáo Mai Anh, người dạy tôi môn lịch sử âm nhạc thế giới, món quà đặc biệt. Cô giáo Mai Anh cũng là người cùng Cha tại Giáo xứ chính tòa Hà Nội mời tôi tham gia đêm nhạc Giáng sinh tới".

Phạm Thu Hà cho biết, sau này nếu có nhiều thời gian, chắc chắn cô sẽ làm một album Giáng sinh để khán giả của mình được nghe nhiều hơn các bản thánh ca. Về những lần hát bài hát Giáng sinh, Hà nói: "Kỷ niệm ý nghĩa nhất của Hà là liveshow được tổ chức tại Giáo xứ Chính tòa Hà Nội 2018. Có thể nói một người con ngoại đạo như Hà, được hát tại thánh đường Nhà thờ Lớn là một đặc ân. Hà đã thực hiện được ước mơ ấy và rất hạnh phúc".