Soobin cháy hết mình trong concert, cùng fan quyên góp hơn 1,2 tỉ đồng cho miền Trung

Soobin khẳng định một hình ảnh nghệ sĩ toàn năng qua Soobin live concert: All-Rounder The Final

Ảnh: BTC

Soobin ghi dấu ấn với concert cuối cùng trong năm 2025

Khoảng 20 giờ, sân khấu bật sáng, âm nhạc vang lên, Soobin xuất hiện trong tiếng hò reo kéo dài của khán giả. Trong đêm nhạc, Soobin dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong các chương Ngẫu, Sexy, Ballad, PM và AM. Hơn 30 ca khúc gắn liền với sự nghiệp của nam ca sĩ như Bật nó lên, Lu mờ, Trò chơi, Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im, Giá như, Tháng năm, Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền, Dancing in the dark, Kingdom, Day dream, Ai cũng phải lớn... lần lượt được vang lên.

Không chỉ hát live đầy nội lực, Soobin còn phô diễn nhiều tài năng khi chơi trống, piano, đàn bầu, hát xẩm, nhảy và trình diễn múa theo nhiều phong cách. Nhiều tiết mục được dàn dựng với độ khó cao, đặc biệt khi toàn bộ phần vũ đạo được thực hiện trên bàn nâng. Sự mạnh mẽ và dứt khoát trong từng chuyển động khiến khán giả không khỏi "đứng ngồi không yên".

Trên sân khấu, nam ca sĩ liên tục biến hóa, chơi trống, cởi áo khoác, khoe vũ đạo gợi cảm, đặc biệt là phần trình diễn với dây thừng khiến khán giả liên tục vỡ òa Ảnh: BTC

Từ hình ảnh một ca sĩ mạnh mẽ, máu lửa, có lúc mang phong cách gợi cảm, Soobin trở lại với dáng dấp "hoàng tử ballad" quen thuộc, mang theo những cảm xúc mềm mại và sâu lắng. Anh chia sẻ trong quá trình tập luyện, bản thân từng lo lắng vì sợ không thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc như trước. "Ngày xưa tôi hát ballad như một cậu bé ngô nghê, còn bây giờ những ca từ ấy đã trở thành cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi lần hát lại khiến tôi nhớ về những chặng đường cũ, với những nỗi cô đơn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng", nam ca sĩ bộc bạch.

Ở phần 3 của đêm nhạc, Soobin dẫn dắt khán giả vào không gian đậm chất văn hóa, mở đầu bằng những hình ảnh tuổi thơ, từ cậu bé mê đàn bầu đến chàng nghệ sĩ trẻ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Ngay sau đó, Soobin và bố ruột là NSND Huỳnh Tú hóa thân thành ông đồ, cùng hát xẩm trong tiết mục Mục hạ vô nhân, với sự góp mặt của Binz.

Điểm nhấn của đêm diễn chính là sự xuất hiện của NSND Huỳnh Tú Ảnh: BTC

NSND Huỳnh Tú, Soobin và Binz cùng hóa thân thành những thầy bói, ông đồ ngồi hát xẩm với trang phục truyền thống trong màn trình diễn Mục hạ vô nhân

Ảnh: BTC

Ở tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền, Soobin mang đến phiên bản mới theo phong cách đương đại. Anh xuất hiện trong trang phục cổ, treo mình lơ lửng trên cao, vừa múa vừa hát trong tiếng đàn của bố. Dù ở vị trí khó giữ thăng bằng, nam ca sĩ vẫn thực hiện các động tác múa mềm mại, uyển chuyển, tạo nên phần trình diễn ấn tượng. Không khí sân khấu tiếp tục được đẩy lên khi đội hình Tân binh thăng cấp gồm 11 thành viên xuất hiện, mang đến năng lượng trẻ trung qua ca khúc Gương vỡ làm lành.

Trên sân khấu, NSND Huỳnh Tú cũng xúc động nhắn nhủ đến con trai: "Làm âm nhạc đã khó rồi, nhưng làm âm nhạc có màu sắc, có tính bản địa, có hồn Việt khó hơn nhiều. Bố rất tự hào khi trên sân khấu hôm nay có cả 3 thế hệ. Bố chúc các con hãy tiếp tục con đường sự nghiệp bằng tiếng nói của hồn cốt dân tộc. Chỉ có hồn cốt dân tộc mới đem lại cho các con một con đường vững và dài".

Soobin treo mình lơ lửng trên không trung, chinh phục khán giả với màn hát live nội lực

Ảnh: BTC

Soobin tự nhận quá vô tư khiến khán giả buồn

Trước tiết mục cuối, Soobin tiến gần với khán giả và trải lòng mình. Anh thừa nhận rất ngại và sợ khi dùng tên "all-rounder" vì quá lớn lao, sợ mình không làm được. Trong những ngày vừa qua, fan của anh làm từ thiện, dự án, chuẩn bị đồ ăn cho cả ê kíp, làm booth, đèn led trải dài khắp thành phố. Anh nói mọi thứ quá sức tưởng tượng của mình.

Concert gây ấn tượng với phần âm thanh và ánh sáng. Nam ca sĩ cũng liên tục biến hóa nhiều phong cách, cháy hết mình cùng hàng ngàn khán giả ở TP.HCM Ảnh: BTC

Nam ca sĩ xúc động: "Tôi thấy mọi người chiều tôi quá, đôi khi tôi vô tư khiến mọi người buồn. Tôi nhận ra trưởng thành là biết mỉm cười với những điều đã làm ta khóc, biết cảm ơn những người đã từng rời đi. Ai cũng phải lớn thôi. Mọi người hứa với tôi, dù thế nào cũng nắm tay nhau và không buông nhé. Nếu mọi người vì Soobin, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không lung lay".

Sau lời tâm sự, ca khúc Ai cũng phải lớn vang lên đầy cảm xúc, khép lại đêm diễn bằng màn pháo hoa rực rỡ. Khoảnh khắc ấy tạo nên cái kết trọn vẹn và để lại nhiều luyến lưu trong lòng khán giả.

Nam ca sĩ nói mình là người may mắn nhất khi được khán giả ôm trọn trong đêm concert Ảnh:

Sau khi đêm concert khép lại, Soobin đã công bố số tiền ủng hộ cho chiến dịch "người Việt" là 1,25 tỉ đồng, được gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước đêm diễn, nam ca sĩ cùng SS Label đóng góp 500 triệu đồng và kêu gọi khán giả tham gia concert, người hâm mộ cùng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ.

"Bà con miền Trung đang phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Tất cả sự ủng hộ của mọi người là nghĩa cử và cùng với Soobin, chúng ta hãy trao nó cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Soobin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm nên những nghĩa cử cao đẹp này", anh bày tỏ.







