Soobin đưa xẩm vào nhạc hiện đại, bất ngờ trước lời nhận xét của bố

Lạc Xuân
Lạc Xuân
11/11/2025 06:20 GMT+7

Ca sĩ Soobin vừa cho ra mắt MV 'Mục hạ vô nhân', có sự kết hợp giữa chất liệu xẩm và âm nhạc hiện đại. Cùng tham dự sự kiện, bố của anh là NSND Huỳnh Tú bày tỏ xúc động khi lần đầu con trai thực hiện một sản phẩm 'dính dáng đến bố, đến nghề nghiệp của bố'.

Soobin đưa xẩm vào nhạc hiện đại, bất ngờ trước lời nhận xét của bố- Ảnh 1.

NSND Huỳnh Tú bày tỏ niềm tự hào về con trai

Ảnh: BTC

Soobin đưa xẩm đến gần với khán giả

Chiều 10.11, ca sĩ Soobin tổ chức họp báo ra mắt MV Mục hạ vô nhânSoobin live concert: All-Rounder The Final tại TP.HCM. Sự kiện đánh dấu hai cột mốc đặc biệt trong hành trình 15 năm nghệ thuật của nam ca sĩ, khép lại một năm 2025 rực rỡ.

Sau Trống cơm, MV Mục hạ vô nhân là bước đi của Soobin trong hành trình khám phá bản sắc truyền thống theo cách riêng. Anh đưa chất liệu xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại. Trước đó, ca khúc Mục hạ vô nhân từng gây chú ý tại Soobin live concert: All-Rounder The Final tại Hà Nội hồi tháng 5, có sự kết hợp giữa nam ca sĩ cùng bố là NSND Huỳnh Tú.

Soobin đưa xẩm vào nhạc hiện đại, bất ngờ trước lời nhận xét của bố- Ảnh 2.

Nam ca sĩ mong muốn đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng

Ảnh: BTC

Thông qua sản phẩm này, Soobin nhấn mạnh thế hệ nghệ sĩ hiện tại có trách nhiệm gìn giữ và đưa âm nhạc truyền thống vào sản phẩm của mình để tiếp cận được nhiều người hơn. Anh mong muốn các thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ có những tác phẩm liên quan đến văn hóa và truyền thống đẹp nhất của Việt Nam.

Khi được hỏi về màn hát xẩm của Soobin và Binz, NSND Huỳnh Tú hài hước cho biết "chưa đạt lắm". Nghệ sĩ Huỳnh Tú nói suốt gần 60 năm qua, mong muốn của ông là Soobin sẽ làm gì đó "dính dáng đến bố, nghề nghiệp của bố". Ông chia sẻ: "Soobin có những thành công nhất định trong âm nhạc, nhưng vẫn chưa có gì dính đến bố. Vì bố là âm nhạc truyền thống, là hồn quê. Soobin làm MV Mục hạ vô nhân có thể xem là một sự trả ơn đối với bố. Vậy nên hôm nay, tôi xúc động và tự hào lắm".

Soobin đưa xẩm vào nhạc hiện đại, bất ngờ trước lời nhận xét của bố- Ảnh 3.

Từ trái sang: NSND Huỳnh Tú , Soobin và Binz trong sự kiện tại TP.HCM

Ảnh: BTC

MV Mục hạ vô nhân quy tụ dàn diễn viên khách mời gồm NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy... cùng các nghệ nhân nhạc cụ dân gian. Sản phẩm mang phong cách nghệ thuật trào phúng, tái hiện khung cảnh làng quê Bắc bộ một cách chân thực, do đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng (Antiantiart) cùng ê kíp SS Label thực hiện.

Bên cạnh đó, Soobin cũng công bố chiến dịch cộng đồng Xẩm đến trường. Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Anh làm đại sứ cho dự án với hy vọng lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.

"Ngày nào còn đi hát, mục tiêu của tôi sẽ luôn lớn dần"

Tại sự kiện, Soobin cũng trải lòng về hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Năm 2025, anh đã quyết tâm tổ chức Soobin live concert: All-Rounder diễn ra hai đêm vào tháng 5.2025, tại Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết concert là nơi giúp anh thỏa mãn cá tính và cái tôi của mình.

Soobin đưa xẩm vào nhạc hiện đại, bất ngờ trước lời nhận xét của bố- Ảnh 4.

Các nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình 15 năm sự nghiệp âm nhạc của Soobin

Ảnh: BTC

"Từ lúc chuẩn bị cho đến khi tổ chức là một chặng đường rất gian nan. Nhưng đổi lại, sau khi hoàn thành hai đêm diễn, đó là những cảm xúc tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy rằng mình đã thật sự trưởng thành, làm được cho bản thân tự hào và cho những người đã âm thầm ủng hộ mình trong suốt hành trình bước chân vào nghệ thuật đến giờ. Lần này, concert được đến với khán giả TP.HCM vào 29.11", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân có lo lắng, một chút hồi hộp cho concert sắp tới. Soobin live concert: All-rounder The Final sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà sang không gian ngoài trời hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept của hai ngày đầu. Soobin tiết lộ sẽ có thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Anh chia sẻ: "Để tổ chức một đêm concert phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tốn nhiều công sức, quy tụ nhiều con người. Bên cạnh đó, tôi nghĩ bản thân sẽ phải cống hiến hết sức lực, tâm huyết, trí lực cho một đêm diễn nên không dám mạo hiểm sức khỏe. Vậy nên tôi chỉ có thể thực hiện một đêm diễn ở TP.HCM, để mình được cháy hết mình với khán giả".

Soobin đưa xẩm vào nhạc hiện đại, bất ngờ trước lời nhận xét của bố- Ảnh 5.

Soobin live concert: All-rounder The Final sẽ có sự đồng hành của giám đốc âm nhạc SlimV

Ảnh: BTC

Nam ca sĩ cho biết khi tham dự concert quốc tế gần đây của G-Dragon tại Hà Nội, anh không chỉ đến nghe nhạc mà còn quan sát kỹ sân khấu, đèn, âm thanh, pháo và tất cả các yếu tố, theo dõi cách nghệ sĩ quốc tế giao lưu, kiểm soát sân khấu. Điều này giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm và ý tưởng cho nghệ thuật.

Giọng ca 9X cho biết thêm, khi xem những đêm diễn lớn với hàng chục ngàn khán giả, anh cũng đặt mục tiêu lớn hơn cho sự nghiệp. Soonbin thẳng thắn: "Là nghệ sĩ phải tham vọng mới đạt được giấc mơ lớn. Tôi có tham vọng khá lớn. Tôi không biết mình còn trẻ không, có người bảo mình đã có tuổi, có người gọi là nghệ sĩ trẻ. Nhưng ngày nào còn đi hát mục tiêu của tôi sẽ luôn lớn dần. Nếu không có mục tiêu xa thì sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận", anh bày tỏ.



