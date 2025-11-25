Sao Việt chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk Ảnh: PHẠM HỮU

Trong những ngày miền Trung oằn mình trước mưa lũ, hình ảnh đồng bào chật vật chống chọi với thiên tai đã khiến cả nước không khỏi xót xa. Hưởng ứng tinh thần "lá lành đùm lá rách", nhiều nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng chung tay góp sức, lan tỏa sự sẻ chia đến những vùng tâm lũ.

Không chỉ đóng góp bằng vật chất, các sao Việt còn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi cộng đồng cùng hành động. Nhiều nghệ sĩ, lực lượng hỗ trợ... đã trực tiếp có mặt tại các điểm ngập sâu, trao quà cứu trợ, lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân. Những chuyến xe chở đầy gạo, mì, quần áo, chăn giữ ấm, thuốc men… liên tục được gửi về miền Trung, thể hiện tinh thần tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Vợ chồng ca sĩ Lý Hải – Minh Hà đã tài trợ các chuyến xe chở hàng cứu trợ cùng các mặt hàng thiết yếu đến miền Trung Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nhiều ca sĩ, diễn viên lựa chọn hình thức kêu gọi quyên góp các vật dụng cần thiết được tập kết tại các địa điểm đã được thông báo thông qua mạng xã hội, song song đó họ còn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan truyền những thông tin cầu cứu để đội cứu hộ hỗ trợ kịp thời.

Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã tài trợ các chuyến xe chở hàng cứu trợ cùng các mặt hàng thiết yếu đến miền Trung. Cặp đôi phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội), Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TP.HCM) và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện các chuyến xe miễn phí từ ngày 22 đến 25.11, vận chuyển quà của bà con từ miền Nam và thay mặt các nhà hảo tâm phân bổ, trao tặng đến đồng bào vùng lũ, ưu tiên tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Nhiều sao Việt đã tập kết tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để chung tay hỗ trợ, vận chuyển hàng hóa cứu trợ Ảnh: FBNV

Bên cạnh những "chuyến xe nghĩa tình", Huỳnh Lập và Puka cùng các tình nguyện viên tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đang sắp xếp hàng cứu trợ do người dân gửi về. "Những lúc như thế này, sự đồng lòng của mọi người thật sự rất tuyệt vời. Rất nhiều tấn hàng ủng hộ cho Ủy ban MTTQ TP.HCM đã được gửi đi. Mong tất cả mọi người bình an", cả hai chia sẻ.

Cùng chung tay, NSND Trịnh Kim Chi, MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Quốc Đại, Hoa hậu Khánh Vân… cùng Nhóm tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM góp sức chuẩn bị các phần quà gồm nhu yếu phẩm tại điểm tập kết, sẵn sàng trao đến tay đồng bào miền Trung gặp khó khăn.

Đồng cảm với "nỗi đau" của dân tộc, NSND Hồng Vân cùng toàn thể nhân sự sân khấu kịch Hồng Vân đã dùng toàn bộ doanh thu của hai suất diễn (ngày 22 và 23.11) của vở kịch Bắt cá ba tay gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phục vụ công tác cứu trợ. Trước đó, sân khấu đã kịp thời chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ, các nghệ sĩ cũng tự nguyện đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau. Hôm 23.11, Hoa hậu Yến Nhi mang đoàn xe cứu trợ trở về quê nhà để kịp thời tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Doanh thu hai suất diễn đặc biệt của vở kịch Bắt cá ba tay được NSND Hồng Vân dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng Ảnh: NVCC

Trên fanpage với hơn 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành thông báo đã ủng hộ 500 triệu đồng tới bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ, chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban MTTQ TP.HCM. Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoa hậu Hương Giang… cũng kịp thời chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung. Những đóng góp này, cả về vật chất lẫn tinh thần, đã lan tỏa thông điệp sẻ chia và đồng hành cùng người dân vùng lũ trong giai đoạn khó khăn.

Trong lúc thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, các nghệ sĩ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện, theo dõi sát sao tình hình và hỗ trợ bà con trong giai đoạn tái thiết sau bão lũ. Tinh thần đoàn kết, tương trợ ấy một lần nữa khẳng định sức mạnh của tình người, khi cả nước cùng hướng về miền Trung ruột thịt.