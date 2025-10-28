Binz và các rapper bất ngờ gỡ loạt MV 'ăn chơi'

Phía rapper Binz chủ động xóa 4 MV triệu view khỏi kênh YouTube Ảnh: FBNV

Động thái lạ từ Binz, Soobin, Rhymastic

Ngày 28.10, dân mạng xôn xao khi hàng loạt MV cũ của rapper Binz như They said, Krazy, Thôi anh không chơi đâu, Nguyên team đi vào hết bất ngờ biến mất khỏi kênh YouTube chính thức của anh. Khi tìm kiếm, các MV bản gốc đều không còn hiển thị, trong khi kênh YouTube của Binz vẫn hoạt động bình thường.

Đây đều là những sản phẩm từng đạt hàng triệu lượt xem, góp phần tạo dựng hình tượng "bad boy" của Binz một thời. Cùng thời điểm, MV Luật anh của ca sĩ Soobin và các ca khúc Vẽ khói, SS Swag, Chưa từng cheer ly của rapper Rhymastic cũng không còn xuất hiện trên kênh YouTube chính thức.

Những ca khúc này trước đó từng bị cộng đồng mạng nhắc tên vì xuất hiện nhiều ca từ được cho là ám chỉ chất kích thích, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Trao đổi với Thanh Niên, phía SS Label - công ty quản lý Binz, Soobin, Rhymastic xác nhận việc đơn vị này chủ động xóa một số MV của các ca sĩ. "Xuất phát từ việc theo dõi sát sao chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa, chúng tôi đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát để đảm bảo phù hợp với định hướng hiện tại của công ty. Trong thời gian tới, SSL sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc theo ngôn ngữ riêng nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh", phía công ty cho hay.

Một số sản phẩm của Soobin (trái) và Rhymastic cũng đã bị công ty gỡ bỏ khỏi kênh YouTube Ảnh: FBNV

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến các cơ quan quản lý văn hóa, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận.

Theo nội dung công văn, thời gian qua xuất hiện nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Hàng loạt ca sĩ, rapper đã bị nêu tên vì có ca khúc "lệch chuẩn văn hóa".

Ngày 27.10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) cũng đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng gần đây xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa phát tán trên mạng xã hội.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc khẳng định sẽ kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, có ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhắc đến hai quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được Bộ VH-TT-DL quán triệt. Đó là phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bộ cũng quán triệt nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL) cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.







