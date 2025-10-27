Cục trưởng Xuân Bắc: Phải xử lý nghiêm khắc đối với những ca sĩ 'lệch chuẩn'

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc và Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do chủ trì buổi làm việc Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) Nguyễn Xuân Bắc cho biết, thời gian qua Cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở VH-TT Hà Nội, để làm rõ những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến một số chương trình nghệ thuật. Ngay khi nhận được phản ánh, Cục đã có văn bản yêu cầu Sở VH-TT Hà Nội cung cấp thông tin cụ thể về các nội dung liên quan. Sở đã phản hồi nhanh chóng, đầy đủ, bao gồm các hồ sơ, danh mục chương trình, ca khúc, thay đổi địa điểm tổ chức, cùng biên bản làm việc với đơn vị tổ chức.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng là chìa khóa để giải quyết vấn đề. NSND Xuân Bắc khẳng định trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác quản lý và định hướng đúng đắn cho hoạt động biểu diễn.

Theo NSND Xuân Bắc, nghệ thuật biểu diễn có đặc thù riêng, là loại hình tác động trực tiếp đến công chúng, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, thậm chí nhận thức của người xem. Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này luôn cần sự thận trọng và linh hoạt, vừa đảm bảo định hướng, vừa khuyến khích sáng tạo.

Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được sơ kết và xin ý kiến chỉnh sửa, bổ sung; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được tham mưu chỉnh sửa và có những quy định đảm bảo đủ sức răn đe.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định sẽ kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, có ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục.

"Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời, nhưng nghệ thuật phải đảm bảo được các yếu tố, chức năng của nghệ thuật và đem lại những giá trị chân, thiện, mỹ cho con người. Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý nhà nước để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định", NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.

Phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng

Với vai trò là đơn vị phụ trách quản lý nội dung trên internet, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) Lê Quang Tự Do cho biết, Cục đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube, TikTok.

Trước đó, Sở VH-TT Hà Nội cho biết ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được cấp phép

Ảnh: FBNV

Theo ông Lê Quang Tự Do, có hai quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được Bộ VH-TT-DL quán triệt. Đó là phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bộ cũng quán triệt nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL) cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.

Trong thời gian qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã và đang triển khai các biện pháp xử lý mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Bộ Công an để xử lý, kể cả các trường hợp phải xử lý hình sự. Qua kiểm tra, thẩm định, nghe đi nghe lại nội dung một số bài hát lan truyền trên mạng, Cục nhận thấy có bài hát có dấu hiệu vi phạm với ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng, phía đơn vị tổ chức từng có giải trình đăng tải trên báo chí, nhưng "các nội dung này còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục" và khẳng định trường hợp này cần được xử lý nghiêm minh.



