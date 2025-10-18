Vấn đề sống còn của ngành phát thanh, truyền hình

Hội thảo cung cấp những thông tin về kết quả công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; hoạt động của Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN giai đoạn 2024 - 2025. Đồng thời, các đơn vị trao đổi và chia sẻ về những mô hình, cách làm hay trong hoạt động phát thanh, truyền hình.

Ông Lê Quang Tự Do phát biểu tại hội thảo Ảnh: BTC





Tại hội thảo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), nhấn mạnh cơ chế hoạt động phối hợp để chặn, gỡ những nội dung vi phạm bản quyền trên không gian mạng là vấn đề sống còn đối với ngành phát thanh, truyền hình. "Trước đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng các nhà mạng thành lập tổ phản ứng nhanh. Các nhà mạng, các dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp nội dung về phim, bóng đá… vi phạm bản quyền, tổ phản ứng nhanh xử lý rất tốt, thậm chí trực từ 1 - 5 giờ sáng. Bảy tháng nay, sau khi sắp xếp, tinh gọn chưa có cơ chế này, chúng ta có cần thiết lập lại tổ phản ứng nhanh, đơn vị nào sẽ chủ trì? Đại diện Viettel Telecom đề xuất khôi phục lại tổ này, các nhà mạng phải đồng lòng cùng tham gia và đề xuất Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tiếp tục chủ trì. Khi có vi phạm, Cục sẽ ra lệnh chặn giữa các nhà mạng, có cơ chế phối hợp đồng bộ", ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN đồng ý đề xuất, tiếp tục thực hiện quy trình phòng chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Đồng thời, Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN cho biết sẽ phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử báo cáo vi phạm, đề xuất Cục gửi báo cáo Cục An ninh mạng - Bộ Công an đề xuất hỗ trợ ngăn chặn đường link vi phạm.

Về thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, ông Lê Quang Tự Do cho biết, đến hết năm 2024, truyền hình trả tiền đạt 21,4 triệu thuê bao, tăng gần 2% so với năm 2023. Trong đó, thuê bao OTT TV đạt 9,2 triệu thuê bao, tăng hơn 24% so với năm 2023. Dự kiến đến hết năm 2025, doanh thu đạt khoảng 10.300 tỉ đồng, đạt 22,5 triệu thuê bao, tăng 2,8% so với năm 2024.