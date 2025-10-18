Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Vấn đề sống còn của ngành phát thanh, truyền hình

Lạc Xuân
Lạc Xuân
18/10/2025 06:40 GMT+7

Ngày 17.10 tại TP.HCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức Hội thảo giao ban quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình giữa Bộ VH-TT-DL với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình năm 2025.

Hội thảo cung cấp những thông tin về kết quả công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; hoạt động của Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN giai đoạn 2024 - 2025. Đồng thời, các đơn vị trao đổi và chia sẻ về những mô hình, cách làm hay trong hoạt động phát thanh, truyền hình.

Vấn đề sống còn của ngành phát thanh, truyền hình- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do phát biểu tại hội thảo

Ảnh: BTC


Tại hội thảo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), nhấn mạnh cơ chế hoạt động phối hợp để chặn, gỡ những nội dung vi phạm bản quyền trên không gian mạng là vấn đề sống còn đối với ngành phát thanh, truyền hình. "Trước đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng các nhà mạng thành lập tổ phản ứng nhanh. Các nhà mạng, các dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp nội dung về phim, bóng đá… vi phạm bản quyền, tổ phản ứng nhanh xử lý rất tốt, thậm chí trực từ 1 - 5 giờ sáng. Bảy tháng nay, sau khi sắp xếp, tinh gọn chưa có cơ chế này, chúng ta có cần thiết lập lại tổ phản ứng nhanh, đơn vị nào sẽ chủ trì? Đại diện Viettel Telecom đề xuất khôi phục lại tổ này, các nhà mạng phải đồng lòng cùng tham gia và đề xuất Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tiếp tục chủ trì. Khi có vi phạm, Cục sẽ ra lệnh chặn giữa các nhà mạng, có cơ chế phối hợp đồng bộ", ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN đồng ý đề xuất, tiếp tục thực hiện quy trình phòng chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Đồng thời, Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN cho biết sẽ phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử báo cáo vi phạm, đề xuất Cục gửi báo cáo Cục An ninh mạng - Bộ Công an đề xuất hỗ trợ ngăn chặn đường link vi phạm.

Về thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, ông Lê Quang Tự Do cho biết, đến hết năm 2024, truyền hình trả tiền đạt 21,4 triệu thuê bao, tăng gần 2% so với năm 2023. Trong đó, thuê bao OTT TV đạt 9,2 triệu thuê bao, tăng hơn 24% so với năm 2023. Dự kiến đến hết năm 2025, doanh thu đạt khoảng 10.300 tỉ đồng, đạt 22,5 triệu thuê bao, tăng 2,8% so với năm 2024.

Tin liên quan

Phim truyền hình Việt 'tụt dốc'

Phim truyền hình Việt 'tụt dốc'

Từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả Việt mỗi tối, phim truyền hình hiện nay đang dần đánh mất vị thế.

Khám phá thêm chủ đề

Phát thanh truyền hình công tác quản lý Vi phạm bản quyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận