Thời sự

'VOV phải trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực'

Thu Hằng
Thu Hằng
07/09/2025 15:07 GMT+7

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách 'Tiếng nói Việt Nam' nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Đây là một trong những yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra đối với VOV tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7.9.1945 - 7.9.2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3, diễn ra sáng 7.9.

VOV phải trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm

ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát huy vai trò, vị thế là một cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia chủ lực, quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là "địa chỉ đỏ" tin cậy, có uy tín, sức ảnh hưởng mạnh mẽ; thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần hơn, sát hơn với các tầng lớp nhân dân và những lời tuyên chiến đanh thép tới các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân ta.

Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: "VOV phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn".

Cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu VOV phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ: "Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tụy, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả".

Ngoài ra, VOV phải đầu tư hơn nữa cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, tận tâm cống hiến.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là lần thứ 3, Đài Tiếng nói Việt Nam được nhận Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

VOV phải trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam

ẢNH: NHẬT BẮC

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc VOV, cách đây tròn 80 năm, VOV lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức vào lúc 11 giờ 30 ngày 7.9.1945, từ thủ đô Hà Nội. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, VOV đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2.9.1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Từ dấu mốc trọng đại đó, VOV luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VOV đặt mục tiêu, đến năm 2045, phấn đấu đạt được vị thế quốc tế, đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

