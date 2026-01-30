Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích

Lạc Xuân
Lạc Xuân
30/01/2026 05:52 GMT+7

Đạo diễn Trần Minh Ngọc, ca sĩ Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Liên Bỉnh Phát, Băng Di… vỡ òa khi đoạt giải Mai Vàng lần thứ 31.

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 1.

Niềm vui bất ngờ của ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Lâm Vỹ Dạ

Ảnh: BTC

Tối 29.1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025 (do báo Người Lao Động tổ chức) diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ sĩ các lĩnh vực tham dự như NSND Kim Xuân, NSND Trà Giang, NSND Lan Hương, NSND Lệ Thủy, NSND Việt Anh, NSND Hồng Vân, NSND Thanh Thúy, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Tú Sương, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Minh Hằng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh…

Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy thắng lớn

Tại chương trình, ban tổ chức công bố, trao giải 16 hạng mục ở 4 lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình và chương trình. Trong đó, hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất được trao cho nghệ sĩ Hùng Vương, vai Tiết Giao, vở diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất thuộc về nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, vai Hoa, vở diễn Một cuộc chiến khác.

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 2.

Diễn viên Hùng Vương và Lâm Vỹ Dạ phát biểu cảm xúc khi nhận giải Mai Vàng năm 2025

Ảnh: BTC

Giây phút được xướng tên, Hùng Vương xúc động gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức giải Mai Vàng. Anh nói được chạm tay vào chiếc cúp Mai Vàng là niềm mơ ước trong suốt thời gian làm nghề của mình. Trong khi đó, diễn viên Lâm Vỹ Dạ chia sẻ đây là lần thứ 3 cô được nhận giải Mai Vàng. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn rất cảm xúc, đồng thời cô gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, đại gia đình, đồng nghiệp cũng như khán giả đã yêu thương, ủng hộ và trao cho mình giải thưởng này.

Hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất thuộc về Đảo hoa hậu. Hạng mục Diễn viên hài gọi tên Duy Khánh. Bên cạnh đó, ở mảng điện ảnh - truyền hình, hạng mục Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất được trao cho diễn viên Liên Bỉnh Phát và Băng Di. Phim điện ảnh được yêu thích nhất là Mưa đỏ, còn phim truyền hình được yêu thích nhất gọi tên Mẹ biển.

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 3.

Mẹ biển giúp đạo diễn Nguyễn Phương Điền giành giải Phim truyền hình được yêu thích nhất. Năm nay, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền liên tiếp nhận giải thưởng ở hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất

Ảnh: BTC

Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất được yêu thích nhất gọi tên Chiến sĩ quả cảm của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3). MC Vũ Mạnh Cường nhận giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

Ở lĩnh vực âm nhạc, hạng mục Các nhóm nhạc được yêu thích nhất được trao cho Nhóm Chín Muồi (thuộc chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai). Ca khúc Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp là ca khúc được yêu thích nhất.

Giải thưởng Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất thuộc về Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy. Bên cạnh đó, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn còn nhận được cúp vàng cho giải thưởng MV, video âm nhạc được yêu thích nhất, với sản phẩm Mục hạ vô nhân. Nam ca sĩ thể hiện niềm hạnh phúc, gửi lời cảm ơn đến công ty, các fan đã luôn đồng hành, ủng hộ và yêu thương.

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 4.

Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy đoạt giải Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

Ảnh: BTC

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 5.

Hòa Minzy vỡ òa hạnh phúc, mời bố mẹ lên sân khấu chia vui khi được nhận ba giải thưởng: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất; MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025

Ảnh: BTC

Trên sân khấu, Hòa Minzy cũng không thể giấu nỗi niềm tự hào và phấn khích khi được vinh danh. Cô chia sẻ niềm vui của mình, mời ba mẹ đang ngồi dưới khán đài lên để chứng kiến giây phút nâng cúp thiêng liêng. Theo nữ ca sĩ, đây là lần đầu tiên trong suốt 12 năm sự nghiệp của mình, cô có được sự đồng hành của ba mẹ khi cùng đến dự lễ trao giải.

Các hạng mục mới của giải Mai Vàng

Bên cạnh 16 hạng mục của mùa giải năm nay, 3 hạng mục mới được ban tổ chức công bố là MV của năm, Ca sĩ của năm và Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt. Theo ban tổ chức, các giải thưởng này được quyết định bởi hội đồng nghệ thuật, ban chỉ đạo, tổ chức giải Mai Vàng, dựa trên những đóng góp, thành tựu vượt trội, nổi bật của các cá nhân, tập thể thời gian qua.

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 6.

Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi được nhận các giải thưởng mới tại giải Mai Vàng lần thứ 31

Ảnh: BTC

Trong đó, giải MV của năm thuộc về sản phẩm Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Giải thưởng Ca sĩ của năm được trao cho Tùng Dương và giải Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt xướng tên hai hai ca sĩ là Đức Phúc và Phương Mỹ Chi.

Lần đầu tiên, giải Mai Vàng vinh danh hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất, nhằm ghi nhận những chương trình mang đậm tinh thần thời đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Trong đó, hai chương trình Mùa xuân TP.HCM - Bước vào kỷ nguyên mới (HTV) và Concert Tổ quốc trong tim do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức được nhận giải thưởng này.

Ban tổ chức giải Mai Vàng cũng trao giải Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng cho NSND, đạo diễn Trần Minh Ngọc và giải Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025 cho ca sĩ Hòa Minzy.

Hòa Minzy 'càn quét' giải thưởng, Lâm Vỹ Dạ là diễn viên sân khấu được yêu thích- Ảnh 7.

Hai nghệ sĩ được nhận Mai Vàng tri ân là NSND Tự Long và NSƯT - nhạc trưởng Trần Vương Thạch; nhạc sĩ Cao Văn Lý (đứng giữa) được trao tặng Mai Vàng nhân ái

Ảnh: BTC

Ban tổ chức cũng trao tặng Mai Vàng nhân ái cho nhạc sĩ Cao Văn Lý. Ông đã có nhiều đóng góp đặc biệt cho sân khấu cải lương và âm nhạc truyền thống Nam Bộ. Nhạc sĩ Cao Văn Lý là "cha đẻ" của 20 bài lý như: Lý qua cầu, Lý trăng soi, Lý đêm trăng, Lý chim xanh, Lý Mỹ Hưng, Lý bông trang, Lý tương phùng… 

Khám phá thêm chủ đề

