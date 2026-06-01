Đời sống Gia đình

Đi thăm chị dâu đẻ ai ngờ chuyển dạ: 4 nàng dâu làm 'đảo lộn' nhà chồng

Dương Lan
01/06/2026 11:25 GMT+7

Câu chuyện hy hữu của gia đình chị Tú (Lâm Đồng) khi cả các chị em dâu lần lượt sinh nở trong vài tháng. Sự trùng hợp kỳ lạ của cặp dâu út và dâu thứ khiến ông bà nội nhiều phen 'đút nhầm muỗng, gọi nhầm tên'.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một gia đình liên tiếp đón thêm các thành viên mới khi nàng dâu út và chị dâu thứ 2 sinh con vào tháng 4, con dâu cả sinh vào tháng 5 còn con dâu thứ 3 dự sinh vào tháng 7. Chỉ trong ít tháng, gia đình trở nên tất bật hơn với sự chăm sóc cũng như tiếng khóc của các em bé.

"Nhớ nhầm tên các cháu"

Dù việc chăm sóc các bé khá vất vả nhưng gia đình luôn ngập tràn niềm vui. Ông bà hạnh phúc khi được chứng kiến các cháu lần lượt chào đời, các chị em cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ.

Vợ chồng chị Tú (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng ba cặp vợ chồng anh trai

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thiên Tú (22 tuổi, quê ở Lâm Đồng) cho biết chị vừa làm nghề nối mi vừa làm mẹ bỉm sữa nên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội. Ba mẹ chồng chị có 4 con trai, chị Tú là con dâu út. Bốn chị em dâu đều mang thai tự nhiên, các bé chào đời khá sát nhau nên mọi người rất bất ngờ.

"Mình và chị dâu thứ 2 có ngày dự sinh cách nhau chỉ 1 ngày. Hôm chị đi sinh, mình vào bệnh viện thăm chị, tranh thủ khám thai luôn. Ai ngờ bác sĩ nói mình có dấu hiệu chuyển dạ nên giữ lại nhập viện. Kết quả, chị mình sinh buổi sáng còn mình sinh buổi tối cùng ngày", chị Tú chia sẻ.

Các nàng dâu trong gia đình cùng sinh con cách nhau ít tháng

Cũng theo chị Tú, kể từ khi các em bé lần lượt ra đời, nhịp sinh hoạt của gia đình có nhiều thay đổi. Nếu trước đây mỗi người đều có công việc và thời gian riêng thì nay mọi hoạt động đều xoay quanh các bé. Từ giờ ăn, giờ ngủ đến giờ tắm của các cháu, cả gia đình đều cùng nhau chăm sóc và quan tâm. Dù bận rộn hơn trước, ngôi nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tiếng nói và niềm vui từ các thành viên nhí mới chào đời.

"Nhiều khi 1 bé khóc là 2 bé còn lại khóc theo, cả nhà chia nhau dỗ. Ba chồng mình có lúc gọi nhầm tên vì đông quá nhớ không kịp. Mẹ chồng có hôm vừa cho bé lớn ăn vừa trông bé nhỏ nên đút nhầm muỗng", chị Tú nói.

Chỗ dựa vững chắc của các con

Ba mẹ chồng là chỗ dựa vững chắc của các con trong gia đình. Từ khi các cháu lần lượt chào đời, các con dâu hầu như không phải lo chuyện cơm nước hay việc nhà. Ông bà và các anh em trong nhà cùng san sẻ công việc, từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc các bé để các mẹ có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh.

Các thành viên nhí mới chào đời của gia đình, dự kiến em bé tiếp theo sẽ sinh vào tháng 7

Con gái đầu lòng của chị Tú hiện đã 20 tháng tuổi và từ nhỏ đã được ông bà nội chăm sóc chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mới đây, chị tiếp tục sinh bé thứ 2 nên càng cảm nhận rõ sự yêu thương, quan tâm của gia đình chồng.

"Mình thấy rất may mắn khi có ba mẹ chồng tâm lý, luôn yêu thương con cháu và hỗ trợ các con hết mình trong việc chăm sóc em bé", chị Tú bày tỏ.

Chị Tú cho biết, nhờ đã có kinh nghiệm chăm con nên chị thường hỗ trợ thêm các chị dâu trong việc chăm sóc các bé. Bên cạnh đó, các anh chồng cũng rất trách nhiệm, chăm con cùng vợ để các mẹ bỉm đỡ áp lực.

Các anh chồng cùng chăm con với vợ

"Ba mẹ chồng mình sinh được 4 con trai, đến lượt 4 anh em lập gia đình lại sinh tiếp các bé gái. Tính cả bé lớn của mình là 5 bé gái nên ba chồng hay bảo là ông bà sinh tứ quý tử tới các con sinh ngũ long công chúa", chị Tú chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Tươi (50 tuổi, mẹ chồng chị Tú) cho hay lúc con dâu út và con dâu thứ 2 đi khám và thông báo đều đã có bầu, bản thân nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Một tháng sau, con dâu cả mang thai khiến niềm vui cả nhà thêm gấp bội.

Vợ chồng bà Tươi hạnh phúc khi có thêm các cháu

"Sau một lần từ quê trở về, vợ chồng tôi nghe con trai thứ 4 thông báo vợ mang thai khiến tôi giật mình, mừng quá gọi báo cho dòng họ biết. Vợ chồng tôi quan niệm đông con nhiều cháu là phúc của gia đình. Dù bận rộn chúng tôi luôn đồng hành cùng các con trong việc chăm sóc các cháu", bà Tươi nói.

Con trai bí mật tổ chức sinh nhật cho cha, hàng ngàn người lạ gửi lời chúc

Đọc lời chúc từ những người lạ trên mạng xã hội khi xem clip sinh nhật tuổi 65, ông Trần Tuấn Khanh không kìm được xúc động, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhuốm màu thời gian.

