Clip triệu view cụ ông 87 tuổi khóc nức nở đón vợ từ bệnh viện về

Ngày cụ bà xuất viện về nhà, cụ ông run run bước tới rồi bật khóc sau khoảng thời gian xa cách. Dù tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng tình cảm ông dành cho bà vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Thấy vợ trở về sau thời gian điều trị, ông vừa mừng vừa nghẹn ngào, nước mắt cứ thế lăn dài.



Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gặp lại đầy xúc động của hai cụ sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Ai nấy bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm giản dị của vợ chồng già.

Cụ ông bật khóc nức nở khi thấy cụ bà trở về sau thời gian điều trị ở bệnh viện ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Vũ Văn Quân (28 tuổi, quê ở xã Xuân Trúc, Hưng Yên) cho biết ông nội của anh tên là Vũ Văn Hà (87 tuổi) và bà nội là Đặng Thị Đỏ (86 tuổi).

Anh Quân cho biết, bà dậy đi vệ sinh ban đêm nhưng ngồi hụt nên bị gãy xương ở đùi. Gia đình đưa bà đi bệnh viện điều trị, sau khoảng 2 tuần bà được về nhà dưỡng bệnh và chờ thời gian để xương lành lại.

Đoạn clip về ông Hà đạt hàng triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Trong thời gian bà nằm viện, ông thường xuyên ngồi thẫn thờ, gọi điện hỏi con cháu bao giờ bà được về nhà. Mỗi lần con cháu gọi điện báo tình hình của bà ổn định, ông mới yên tâm phần nào. Đến khi tận mắt nhìn thấy bà trở về nhà, cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa.

Ông bà nên duyên vợ chồng cách đây 65 năm, có 4 người con (3 trai, 1 gái). Cặp vợ chồng đang ở với cha mẹ anh Quân. Ngoài những khoảnh khắc yêu thương, ông bà cũng có lúc giận dỗi như bao cặp vợ chồng khác. Bà là người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho ông. Tuổi đã cao, cụ ông đôi khi nhớ nhớ quên quên, nhiều lần vô tình làm những việc khiến cụ bà không hài lòng.

Ông bà chăm lo cho nhau ẢNH: NVCC

"Mỗi lần như vậy, bà lại nhắc nhở để ông rút kinh nghiệm, tránh lặp lại vào lần sau. Dù có cằn nhằn đôi chút nhưng mọi chuyện rồi cũng nhanh chóng qua đi, không ai để bụng hay trách móc lâu", anh Quân chia sẻ.

Con cháu trong gia đình luôn yêu thương, kính trọng và xem ông bà là tấm gương để học tập, noi theo. Mọi người chỉ mong ông bà luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ và bình an lâu dài bên con cháu.