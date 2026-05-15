Cụ ông mù lòa được bạn đọc giúp đỡ hơn 96 triệu đồng

Ở tuổi 79, cụ Võ Thành (thôn An Hòa, xã Hoài Ân) lặng lẽ sống một mình trong căn nhà nhỏ, chịu cảnh mù lòa suốt hơn nửa thế kỷ. Năm 12 tuổi, sau những cơn đau nhức dữ dội, đôi mắt của cụ vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Cha mẹ lần lượt qua đời, cụ từng nương nhờ anh chị em ruột, nhưng vì sợ trở thành gánh nặng cho người thân, năm 1977 cụ trở về căn nhà cũ và sống cô độc từ đó đến nay. Mọi sinh hoạt thường ngày như nấu ăn, tắm giặt hay dọn dẹp nhà cửa, cụ đều phải tự lần mò trong bóng tối. Hoàn cảnh neo đơn, nên bà con lối xóm thường xuyên ghé thăm giúp đỡ rồi nấu cho cụ bữa cơm đạm bạc.

Đại diện xã Hoài Ân (phải) phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao quà, nhu yếu phẩm cho cụ Võ Thành ẢNH: TRANG ANH

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hoài Ân, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của cụ Võ Thành. Theo ông Vũ, cụ Thành là trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Nhiều năm trước, chính quyền đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình thương để cụ có nơi ở ổn định. Dịp này, UBND xã Hoài Ân cũng trao tặng cụ Thành phần quà gồm nhu yếu phẩm, sữa và mì gói nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên cùng bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ. Hy vọng thời gian tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh", ông Vũ chia sẻ.



