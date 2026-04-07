Cụ ông mù lòa sống vất vả một mình

Căn nhà tình thương của cụ Thành vắng lặng, duy nhất vang lên trong gian nhà trống là tiếng nhai mì tôm sống khô khốc của cụ già mù lòa. Nghe có người đến, cụ vội đặt gói mì tôm ăn dở xuống, lần tay vịn vào thành giường để đứng dậy đón khách. Ở cái tuổi khi nhiều người được sum vầy bên con cháu, cụ Thành lại lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhiều năm trước.

Cụ Thành kể, khi sinh ra cụ vẫn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm 12 tuổi, đôi mắt bỗng đau nhức dữ dội, rồi dần bị phủ bởi lớp màng trắng. Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng không thể cứu vãn. Khi những cơn đau chấm dứt cũng là lúc ánh sáng trong cuộc đời cụ vĩnh viễn khép lại. Thời gian đầu, cụ sống nhờ cha mẹ chăm sóc. Khi họ qua đời, cụ theo anh chị đi nhiều nơi. Tuy nhiên, vì sợ trở thành gánh nặng cho người thân, năm 1977, cụ quyết định quay về căn nhà cũ ở thôn An Hòa và sống một mình cho đến nay. "Sống một mình nên bữa đói bữa no. Bà con lối xóm ai cho gì thì ăn nấy. Có những ngày mưa gió thì ăn mì tôm suốt ấy mà. Ốm đau cũng cứ để tự khỏi", cụ nghẹn ngào kể.

Cụ Thành (gần 80 tuổi) sống một mình trong căn nhà trống vắng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cuộc sống của một cụ già mù lòa gần 80 tuổi là chuỗi ngày đầy khó nhọc. Mọi sinh hoạt từ nấu ăn, tắm giặt đến dọn dẹp nhà cửa, cụ đều phải tự lần mò bằng cảm giác và trí nhớ. Vì không thể tự đi chợ, mọi nhu yếu phẩm hằng ngày cụ đều trông chờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Cám cảnh cụ già sống đơn độc, nhiều người trong làng thỉnh thoảng mang cho thùng mì tôm, vài ký gạo, ít cá khô. Có người tiện đường đi chợ thì mua giúp bó rau, miếng thịt rồi ghé nấu giúp bữa cơm. Tuy vậy, những bữa ăn đủ đầy như thế không phải lúc nào cũng có.

Cụ Thành bên gói mì tôm ăn dở, bữa trưa quen thuộc của cụ suốt nhiều năm qua ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong căn nhà vắng lặng, tài sản đáng giá nhất của cụ Thành là chiếc đàn guitar cũ kỹ được người thân tặng từ nhiều năm trước. Những lúc buồn, cụ lại ôm đàn gảy vài giai điệu quen thuộc.

Dù chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà tình thương để cụ có nơi che mưa che nắng, nhưng tuổi cao, sức yếu và cuộc sống thiếu thốn khiến những ngày tháng tuổi già của cụ vẫn đầy chật vật. Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hoài Ân, cho biết cụ Võ Thành là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương; nhiều năm trước, chính quyền đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho cụ. "Chính quyền và các đoàn thể địa phương vẫn thường xuyên quan tâm, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cụ. Tuy nhiên nguồn hỗ trợ còn hạn chế. Chúng tôi mong cộng đồng và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay để cụ Thành có cuộc sống đỡ vất vả hơn trong những năm tháng tuổi già", ông Vũ nói.