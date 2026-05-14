Vợ chồng làm rẫy nuôi 4 con mua ô tô sau nhiều năm tích góp, thanh toán tiền mặt

Dương Lan
14/05/2026 06:00 GMT+7

Clip cặp vợ chồng làm rẫy cùng 4 con đến nhận ô tô mới ở Gia Lai thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Với họ, chiếc xe là thành quả của nhiều năm tích góp để gia đình đi lại thuận tiện hơn.

Trong clip, người chồng đứng cạnh vợ và 4 con (3 gái, 1 trai) nhận bó hoa tươi thắm từ nhân viên đại lý ô tô. Vợ chồng nở nụ cười hiền lành, các con tỏ ra háo hức khi cùng ba mẹ đến nhận xe mới. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ việc mua xe mà còn bởi hình ảnh giản dị, mộc mạc của cả nhà. Dù nuôi 4 con nhỏ, vợ chồng này cho biết họ luôn cố gắng lao động, tích góp để mua phương tiện đi lại thuận lợi cho cả nhà.

Gia đình anh Chhưih nhận xe ô tô mới

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hồ Hoàng Ý (25 tuổi), nhân viên tư vấn bán một đại lý xe ở Gia Lai cho biết, khi người chồng đến xem và đặt cọc xe, anh cũng mặc quần áo đơn giản. Anh dành thời gian tìm hiểu nhiều dòng xe và giá bán khác nhau. Sau khi được tư vấn, anh quyết định mua chiếc xe có giá lăn bánh 700 triệu đồng. Ngày nhận xe, cả gia đình hào hứng vì từ nay có xe mới, thuận tiện đi lại.

"Là người đồng hành cùng anh ấy từ lúc tư vấn đến khi nhận xe, mình thật sự trân trọng khoảnh khắc cả gia đình mừng rỡ bên chiếc xe mới. Anh ấy là người đồng bào nên khi trò chuyện, tư vấn mình cố gắng nói chậm và giải thích kỹ để anh hiểu", chị Ý chia sẻ.

Anh Chhưih (quê ở Gia Lai), chủ nhân chiếc ô tô cho biết công việc của vợ chồng chủ yếu là trồng lúa và cà phê. Sau nhiều năm làm rẫy, tích góp từng chút một, năm nay khi hoàn thành việc học lái xe ô tô, anh quyết định mua chiếc xe mới để phục vụ gia đình. Toàn bộ số tiền mua xe được anh thanh toán một lần.

"Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi mua được chiếc xe ô tô mới sau nhiều năm cố gắng. Tôi mua xe để chở vợ con đi lại, không nghĩ đến chuyện sẽ chạy xe dịch vụ. Vợ chồng tôi làm rẫy quanh năm mong mua được chiếc xe để che nắng, che mưa", anh Chhưih nói.

Với vợ chồng anh Chhưih, chiếc ô tô không chỉ là tài sản lớn mà còn là thành quả của những ngày lao động mệt mài, là động lực để tiếp tục vun vén cho tương lai của các con.

