Lan tỏa trên mạng xã hội: Gia đình luôn là chốn bình yên nhất

"Thanh quê mùa" là cách cộng đồng mạng gọi thân thương anh Liễu Hồng Thanh (24 tuổi), hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Những clip anh chia sẻ về cuộc sống gia đình ở quê thuộc P.Sơn Qui, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thời gian qua nhận được nhiều lượt yêu thích.

Khoảnh khắc thường nhật trong cuộc sống gia đình mà anh Thanh lưu giữ trong những clip được nhiều người yêu quý ẢNH: NVCC

Lưu giữ những điều bình dị

Nội dung các clip của anh Thanh xoay quanh những khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc: bữa cơm do mẹ, bà nấu; buổi chiều ra vườn hái rau; những ngày thu hoạch lúa trên cánh đồng; hay phút quây quần bên người thân. "Mình làm kênh này lưu giữ kỷ niệm gia đình. Mục đích chính là mang đến những video giải trí cho mọi người", anh Thanh chia sẻ.

Không dàn dựng, không kịch bản, cách kể chuyện mộc mạc của chàng trai miền Tây nhanh chóng tạo được sự đồng cảm. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với cuộc sống "nuôi cá trồng rau" nơi quê nhà, trong khi những người xa xứ lại tìm thấy hình bóng ký ức của chính mình, bởi gia đình luôn là nơi để về, là chốn bình yên nhất.

Đại gia đình của anh Thanh giữ mối quan hệ gắn bó, yêu thương nhau ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Thanh cho biết bất ngờ khi những đoạn video giản dị lại nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Ý tưởng quay clip đến với anh từ cuối tháng 2, đầu tháng 3.2026, khi anh muốn ghi lại những khoảnh khắc bên bà ngoại, cha mẹ và gia đình. "Đó là những điều rất quen thuộc với mình từ nhỏ đến lớn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, mình chỉ ghi lại thôi. Có lẽ mình thích nhất là lúc ngồi cạnh bà bên bếp lửa, khi bà nấu những món mình thích mỗi lần từ thành phố về", anh chia sẻ.

Hiện làm việc tại một công ty luật ở phường Tân Định (TP.HCM), nhưng khoảng 2 năm nay, từ sau khi ông ngoại qua đời, anh Thanh duy trì thói quen mỗi cuối tuần về quê. Anh chỉ mất hơn 1 giờ để từ thành phố về quê.

"Giữa cuộc sống bận rộn, nhiều khi mình dễ quên dành thời gian cho người thân. Nhưng càng lớn, mình càng thấy quỹ thời gian bên gia đình ít đi. Vì vậy, mình muốn trân trọng từng khoảnh khắc, dù là giản đơn nhất", anh nói.

Anh Thanh trân trọng từng khoảnh khắc bình yên ở quê nhà ẢNH: NVCC

Niềm vui giản dị

Mỗi lần cháu ngoại về, bà Phan Thị Đẩy (70 tuổi) lại tất bật nhóm bếp, nấu những món ăn quê. Niềm vui của bà không chỉ đến từ bữa cơm sum vầy mà còn từ việc được nhiều người nhận ra sau khi các clip của cháu được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bà Đẩy có 6 người con (nay còn 5) và 12 cháu. "Gia sản" lớn nhất của bà chính là tình yêu thương và sự gắn bó của con cháu trong gia đình. "Sắp tới là đám giỗ bà cố, đúng dịp cuối tuần, mình lại về. Mình sẽ tiếp tục ghi lại thêm nhiều khoảnh khắc của gia đình, vì tin rằng sau này đó sẽ là những ký ức vô giá", anh Thanh bày tỏ.

Dù công việc ở TP.HCM bận rộn, anh Thanh cho biết vẫn sẽ duy trì việc về quê đều đặn mỗi tuần. Với anh, gia đình luôn là điều thiêng liêng và đáng trân trọng nhất.

