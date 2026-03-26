Lan tỏa trên mạng xã hội: Cụ ông U.100 bón cơm cho vợ

Theo dõi đoạn hội thoại giản dị giữa cụ bà và cụ ông U.100, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước những câu nói vô cùng lãng mạn: "Ngon không em, có yêu anh không?/Già rồi còn yêu/Yêu đến già chứ". Theo cư dân mạng, ở tuổi xưa nay hiếm, hạnh phúc lớn nhất là vẫn còn người bạn đời ở bên, cùng sẻ chia và chăm sóc nhau.

"Hai cụ là nông dân chân chất"

Nhân vật trong câu chuyện là cụ ông Khiếu Hữu Cải (97 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Uyên (95 tuổi), ở P.Trần Hưng Đạo, Hưng Yên.

Cụ Cải bón cơm cho cụ Uyên ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Bùi Thị Hải Yến (54 tuổi, con dâu của hai cụ) cho biết gia đình không nhớ chính xác thời điểm hai cụ nên duyên, chỉ biết người con cả nay đã 75 tuổi. Hai cụ có 7 người con (6 gái, 1 trai), chồng bà Yến là con thứ sáu. Hiện hai cụ sống cùng gia đình bà Yến.

Suốt 37 năm làm dâu, bà Yến luôn ngưỡng mộ tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho nhau. Đoạn clip ghi lại cảnh cụ Cải bón cơm cho cụ Uyên chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc hai cụ chăm sóc nhau mỗi ngày. Trước đây, bà Yến là người trực tiếp chăm sóc, bón cơm cho mẹ chồng vì cụ bị liệt, không còn minh mẫn và phải nằm một chỗ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con dâu bà vừa sinh em bé nên bà bận rộn hơn. Cụ Cải đã chủ động đỡ đần, thay con dâu chăm sóc vợ.

Bà Yến cho biết vẫn thường xuyên lên phòng thăm nom, đồng thời lưu lại những hình ảnh ấy để giữ kỷ niệm. "Khoảng 10 năm trở lại đây, tôi càng thấy rõ sự quan tâm mà bố dành cho mẹ. Hai cụ là người nông dân chân chất, giản dị. Bố chồng tôi vui tính, hiền lành, không để bụng. Hai cụ luôn sống hòa thuận, hiếm khi giận hờn", bà Yến chia sẻ.

Có những lúc bà Yến bận việc, chưa kịp nấu cơm sớm, cụ Cải khá sốt ruột vì sợ vợ đói. Bà nhận ra sự giục giã ấy không phải vì bản thân cụ ông muốn ăn sớm mà là lo cho vợ được ăn đúng bữa. Từ những điều nhỏ nhặt ấy, người con dâu càng thấu hiểu tình thương âm thầm mà cụ ông dành cho cụ bà.

Tấm gương nhắc nhở con cháu

"Từ xưa đến nay hai cụ luôn kề bên, cùng nhau làm lụng nuôi các con khôn lớn. Mẹ chồng tôi quê ở Hải Dương (cũ), từng di tản về xã của bố chồng trước đây, nhưng sống khác làng. Sau đó hai cụ tìm hiểu rồi nên nghĩa vợ chồng", bà Yến kể.

Gia đình bà Yến chụp ảnh cùng hai cụ U.100 ẢNH: NVCC

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà Yến khá êm ấm, gia đình luôn hòa thuận. Thời gian gần đây khi mẹ chồng bị lẫn, giữa bà và các chị em bên chồng cũng có lúc xảy ra hiểu lầm, nhưng dần được tháo gỡ. Bà Yến cho biết bản thân luôn cố gắng nhẫn nhịn, chăm sóc bố mẹ chồng, đồng thời bà cũng nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ các anh chị em trong gia đình.

"Chăm sóc người già chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức, bởi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa làm con, làm dâu. Tôi sẽ tiếp tục chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, phụng dưỡng bố mẹ đi hết chặng đường đời", bà Yến trải lòng.

Bà cũng thường lấy tình cảm của hai cụ làm tấm gương để nhắc nhở các con, xem đó là minh chứng cho sự thủy chung, gắn bó trong gia đình.

Cụ ông U.100 hiện vẫn minh mẫn, cho biết tuổi già được con cháu chăm sóc là điều quý giá. Cụ luôn mong vợ ăn uống được, giữ gìn sức khỏe. "Các con gái đi lấy chồng, tôi sống cùng gia đình con trai. Tôi quý con dâu. Các con cũng thường xuyên trò chuyện, động viên", cụ cho biết.