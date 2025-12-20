Thanh Niên và tôi: Cụ ông 102 tuổi 40 năm mê Báo Thanh Niên

Nhớ Thanh Niên như... nhớ người yêu

Cụ Xuyến quê ở Bình Định. Năm 13 tuổi, cụ được gia đình cho ra Huế học, rồi ra miền Bắc làm việc, đến ngày đất nước thống nhất, cụ trở lại Huế và gắn bó cho tới hôm nay.



Công tác ở Công ty vận tải ô tô, năm 1986, cụ Nguyễn Xuyến về hưu cũng là năm Báo Thanh Niên ra số đầu tiên. Cụ Xuyến bảo: "Như mối nhân duyên, từ ngày nghỉ hưu tôi có Thanh Niên cùng đồng hành, cùng làm bạn. Hằng ngày, ngoài những người bạn nghỉ hưu chuyện trò, tôi còn có Thanh Niên".

Nửa đùa nửa thật, cụ Xuyến hài hước: "Bạn và con cháu thì ngày gặp ngày không, những ngày mưa gió, bạn bè ai ở nhà đó; nhưng tờ Thanh Niên thì ngày nào cũng phải gặp; không có là thấy nhớ, như nhớ người yêu".

Mấy chục năm qua, đều đặn, sáng cụ dậy sớm, ăn sáng, uống trà và đọc Thanh Niên. Trước cổng ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của cụ có một thùng thư. Người đưa báo mang báo đến đặt vào thùng; cụ mang vào, ngồi vào bàn và đọc kỹ từng trang. Trước đây cũng như bây giờ, dù thế giới mạng phát triển, báo in, báo điện tử đa dạng, phong phú, cụ Xuyến vẫn một lòng làm độc giả thân thiết, thủy chung với Thanh Niên.

Với bạn đọc hơn 100 tuổi này, Thanh Niên cập nhật kịp thời những vấn đề thời sự. Những thông tin trên Thanh Niên hoàn toàn đáng tin cậy. Mỗi chuyên mục trên các trang có màu sắc riêng. Cụ thích nhất những bài viết ở chuyên mục Tiêu điểm ở trang 4, trang 5 vì tác giả đã bàn luận sâu sắc những vấn đề được nhiều người quan tâm. Các bài viết đã nêu ra những thực trạng, rồi đề xuất các giải pháp.

Với cụ Xuyến, Thanh Niên là người bạn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những ngày bão lụt ở miền Trung, nhà cụ ở vùng cao, không mất điện. Không có báo giấy, cụ đọc Thanh Niên Online. Cụ nói: "Huế bốn bề là nước, buồn lắm, tôi mở chiếc máy tính, vào mạng, đọc Thanh Niên, vừa nắm thời sự cả nước, vừa biết tình hình lũ lụt".

Mong Báo Thanh Niên thường xuyên đổi mới

102 tuổi, cụ vẫn minh mẫn, tinh anh; mắt sáng, tai thính, đi lại hoạt bát. Cụ đọc báo, nghe đài, xem tivi, truy cập mạng đều đặn mỗi ngày. Vì thế, buổi sáng cụ Xuyến đọc Báo Thanh Niên giấy, buổi chiều và tối, cụ chuyển sang đọc Thanh Niên Online. Rồi thi thoảng cụ cũng hẹn bạn bè đến nói chuyện. Trong những câu chuyện, cụ Xuyến vẫn say sưa bàn về những vấn đề thời sự, những chủ điểm mà cụ vừa đọc trên trang Báo Thanh Niên sáng nay.

Hỏi về bí quyết sống thọ và có sức khỏe dẻo dai, cụ cười hài hước: "Các con cháu đều ở riêng; dù sống một mình, nhưng tôi không cô đơn, vì có Báo Thanh Niên làm bạn. Báo giấy, báo điện tử đã giúp tôi không bị lạc hậu; vì mình tiếp cận nhiều thông tin bổ ích, cập nhật những vấn đề thời sự kịp thời".

Hằng ngày cụ Xuyến vẫn mở máy tính bảng để đọc Thanh Niên Online ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Cuối tuần trước, đến nhà cụ chơi, cụ nói với tôi, Báo Thanh Niên tổ chức nhiều cuộc thi hay quá. Cụ nhắc rành rọt tên các cuộc thi như Thương nhớ miền Trung, Sống đẹp; Tiết kiệm điện thành thói quen… Biết tôi có ý định viết bài tham dự cuộc thi Thanh Niên và tôi, cụ nhờ tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban biên tập, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên Báo Thanh Niên đã không ngừng nỗ lực sáng tạo đem đến cho bạn đọc như cụ những thông tin, bài viết bổ ích, thiết thực. Cụ mong Báo Thanh Niên thường xuyên đổi mới; có thể thay vài chuyên mục cũ thành chuyên mục mới đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Hỏi cụ có kỷ niệm đẹp nào với Báo Thanh Niên không, cụ cười: "Kỷ niệm nhiều lắm. Vừa rồi theo dõi các bài dự thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen, tôi rất tâm đắc. Nhiều mô hình hay, nhiều hành động đơn giản mà giúp tiết kiệm điện hữu ích. Cuối tuần, con cháu về tụ tập ở nhà tôi, mang các bài viết dự thi ra, tôi đọc cho các cháu, các chắt tôi nghe. Học được từ những việc làm hay từ các bài viết, tôi bày vẽ, dặn dò các cháu, các chắt của mình cách sử dụng điện thế nào cho tiết kiệm và an toàn. Rất vui, sau vài lần nói chuyện, ba mẹ các cháu khoe với tôi là các cháu đã làm theo lời ông, lời cố; tự giác tắt điện, tắt quạt khi rời khỏi bàn học, phòng ngủ…".

Với cụ Nguyễn Xuyến, Thanh Niên mãi là tờ báo uy tín, một người bạn thân thiết đồng hành suốt cả cuộc đời.