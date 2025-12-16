Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - niềm vui tôi chọn mỗi ngày

Hoàng Hữu Hóa
Hoàng Hữu Hóa
16/12/2025 14:25 GMT+7

'Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười'(1) . Và tôi còn chọn thêm một niềm vui nữa đó là Thanh Niên Online.

Thanh Niên gần gũi và nhân văn

Buổi sáng bên tách trà nóng và ly cà phê, vừa nhâm nhi tôi vừa đưa tay lướt đọc các trang báo điện tử trên chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình. Và theo thói quen tôi dừng lại ở Báo Thanh Niên Online để cập nhật những tin tức về chính trị, kinh tế, xã hội, giải trí…

Nhiều bài viết trên Báo Thanh Niên Online mang tính chất đột phá, nội dung phong phú, phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống. Các chuyên mục: Thời sự, Thế giới, Văn hóa, Giải trí, Công nghệ… có nội dung đa dạng, đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chuyên mục với nhiều bài viết có chất lượng cao, đã phản ánh khá đa dạng góc cạnh của cuộc sống.

Nhiều phóng sự chuyên sâu, bám sát đúng định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, tạo được sự đồng thuận và niềm tin nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đi vào cuộc sống.

Thanh Niên và tôi: Người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình sống đẹp - Ảnh 1.

Bài của tác giả đăng trên báo in Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Điều khiến tôi trân trọng nhất chính là sự gần gũi và nhân văn trong từng chuyên mục của Báo Thanh Niên. Đặc biệt những năm gần đây, Báo Thanh Niên liên tục tổ chức các cuộc thi trong đó có cuộc thi Sống đẹp. Tôi cũng có gửi bài tham gia dự thi và may mắn được đăng cả báo in và báo điện tử. Đó là các bài: Đôi tay diệu kỳ của người đàn ông khuyết tật, Nét đẹp của chữ 'tâm' với cộng đồng, Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương: 'Chị Bảy' giàu lòng nhân ái.

Qua chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên, tôi thấy những câu chuyện bình dị của người lao động vượt lên hoàn cảnh, của các chiến sĩ, những tấm lòng hảo tâm thiện nguyện trên mọi miền đất nước thắp lên lối sống đẹp của người Việt Nam. Và giữa muôn vàn câu chuyện ấy, tôi học được cách nhìn cuộc sống đa chiều hơn, sâu sắc hơn, nhân văn hơn. Chính những chuyên mục như Sống đẹp trên Báo Thanh Niên đã trở thành bài học đạo đức sống động, truyền cảm hứng về lòng tử tế bằng những câu chuyện người thật, việc thật. Với nhiều độc giả, tờ báo này đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Không chỉ là nguồn thông tin, Báo Thanh Niên còn là người bạn tri kỷ, là bệ phóng cho những ai có tâm huyết với con chữ. Nhiều cộng tác viên, dù xuất thân từ vùng cao hay những vùng quê xa xôi, đều tìm thấy ở báo một sân chơi để thể hiện quan điểm, chia sẻ ký ức và trưởng thành qua từng trang viết được biên tập cẩn thận. Sự ghi nhận từ tòa soạn, dù chỉ là một bài đăng hay một giải thưởng trong các cuộc thi do báo tổ chức đều là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ có thêm niềm tin vào giá trị của ngòi bút mình. Tôi là người trong số đó, may mắn đoạt giải ba cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen với bài viết Người dân Quảng Trị chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng.

Thanh Niên chiếm trọn tình cảm của tôi

Tôi là độc giả thường xuyên của Báo Thanh Niên Online. Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay nhưng Thanh Niên vẫn chiếm trọn tình cảm của tôi. Hằng ngày, tôi thường mở điện thoại, đọc lướt các dòng tít ở các trang báo và dừng lại ở Thanh Niên Online để biết được tình hình thời sự, chính trị, văn hóa, giáo dục, thể thao trong và ngoài nước. Có thể nói, Thanh Niên Online đã gắn bó với tôi như cơm ăn, nước uống hằng ngày.

Thanh Niên và tôi: Người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình sống đẹp - Ảnh 2.

Tác giả đoạt giải ba cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 nên báo điện tử sẽ là sự lựa chọn của nhiều người vì nó cập nhật nhanh, tiện lợi. Thanh Niên Online cũng đã bắt kịp với xu hướng này nên đã có những bài báo giàu trí tuệ, bổ ích. Trang báo đã được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đón nhận, yêu mến nhiều năm nay như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày chúng ta.

Trong suốt 40 năm (3.1.1986 - 3.1.2026) kể từ ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên đến nay, cùng với sự đổi mới của đất nước, Báo Thanh Niên luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, thể nghiệm và vận dụng những tư duy mới về báo chí, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc sản xuất các chương trình gồm các loại hình báo chí: báo hình, báo điện tử, báo viết, với mục tiêu tối thượng là nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - người bạn đồng hành của tôi - Ảnh 1.

(1) Lời bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tác giả: cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

