Cụ ông 102 tuổi đi hơn 200 km thăm em trai, gặp lại sau 3 năm xa cách

Dương Lan
24/03/2026 06:00 GMT+7

Sau 3 năm xa cách, cụ ông 102 tuổi cùng con cháu vượt hơn 200 km để thăm em trai 95 tuổi, khoảnh khắc gặp lại khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh cụ ông 102 tuổi vỡ òa niềm vui khi gặp lại em trai, ôm chầm lấy nhau, cười nói, hát hò hồn nhiên như trẻ nhỏ khiến nhiều rơi nước mắt. Con cháu và những người xung quanh cũng không giấu được sự vui mừng trước tình cảm anh em bền chặt. Giây phút hai anh em ở tuổi xưa nay hiếm gặp lại nhau thể hiện tình thương gia đình đong đầy.

Cụ Tây (áo đỏ) mừng rỡ khi gặp lại em trai (áo xanh)

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là ông Trần Văn Tây (102 tuổi), ở xã Phúc Thịnh, Thái Nguyên và em trai là ông Trần Văn Kha (95 tuổi), ở xã Tiền Hải, Hưng Yên.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Trần Đức Thiện (37 tuổi), cháu nội của cụ Tây cho biết khoảnh khắc hai cụ mừng rỡ gặp lại nhau diễn ra cách đây ít ngày. Trước đó, cụ bày tỏ mong muốn được về thăm em trai đúng dịp giỗ mẹ. Để thực hiện tâm nguyện này, con cháu đã thuê xe ô tô 16 chỗ đưa cụ về quê, đồng thời giữ kín thông tin để tạo bất ngờ.

Cụ Tây vẫn có thể đạp xe đi khắp xóm

"Ông rất háo hức, vui mừng khi được trở về quê, gặp lại người em trai yêu quý. Suốt chặng đường dài, ông không hề tỏ ra mệt mỏi hay than vãn. Bình thường hai ông không thường xuyên gặp nhau vì sức khỏe không cho phép đi đường dài", anh Thiện chia sẻ.

3 năm rồi, cụ Tây và cụ Kha mới có dịp gặp lại nhau. Do cụ Tây bị lãng tai nặng nên hai anh em hầu như không thể trò chuyện qua điện thoại, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình rồi mỉm cười. Với anh Thiện, tình cảm của ông nội dành cho người em trai gợi về giá trị tình thân thiêng liêng. Dẫu thời gian trôi qua, tuổi tác đổi thay nhưng tình anh em vẫn vẹn nguyên, giản dị mà quý giá.

Hai cụ vẫn luôn yêu thương nhau như thời trẻ

Hai cụ sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, nhưng đến nay chỉ còn lại 2 người. Được gặp lại em trai, cụ Tây tâm sự, hàn huyên sau khiều ngày xa cách. Lúc chia tay, 2 cụ rưng rưng nước mắt vì không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Cụ Tây có 7 người con (4 trai, 3 gái), đông cháu, chắt, chút. Hiện cụ sống cùng người con thứ ba là bố của anh Thiện. Vợ của cụ Tây qua đời năm 2014.

Cụ Tây hạnh phúc bên con cháu

"May mắn là ông nội tôi vẫn có thể tự đi xe đạp, nấu cơm và làm những việc nhẹ trong nhà. Ông luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, rất chú trọng sức khỏe. Ông sống tình cảm lắm, mỗi lần tôi đi làm xa về, ông đều hỏi: Thiện về thăm nhà đó à?", anh Thiện chia sẻ.

Anh Thiện cho rằng, chính lối sống lành mạnh và sự lạc quan đã giúp ông nội giữ được sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn dù đã ở tuổi ngoài 100. Tình thương của ông dành cho con cháu, anh em cũng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Xúc động câu chuyện cụ bà 80 tuổi và người mẹ 101 tuổi

Hình ảnh cụ bà 80 tuổi ngồi bên người mẹ đã 101 tuổi khiến nhiều người xúc động. Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, người con trong mắt mẹ vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương và chở che.

