Chung dòng máu Lạc Hồng: Tình anh em hai miền xuôi - ngược

P HỐ THỊ "NẮM TAY" ĐẠI NGÀN

Một ngày giữa tháng 8.2025, đoàn công tác của Đảng ủy P.Hải Châu - địa phương được xem là "trung tâm của trung tâm" TP.Đà Nẵng - vượt hàng trăm cây số lên vùng biên giới. Điểm đến là xã Hùng Sơn (sáp nhập 3 xã vùng cao H.Tây Giang, Quảng Nam cũ), nơi đồng bào Cơ Tu quần cư bao đời qua, để làm lễ kết nghĩa giữa 2 địa phương. Ngay sau buổi lễ, đoàn đã về với những bản làng heo hút để trao hỗ trợ 2 hộ bị tốc mái (80 triệu đồng/hộ). Ở đại ngàn Trường Sơn, đây là khoản hỗ trợ hết sức ý nghĩa khi mùa mưa bão đã tới. P.Hải Châu còn hỗ trợ UBND xã Hùng Sơn 50 triệu đồng cũng như trao 49 triệu đồng để mua sắm thiết bị dạy học, vở, bút cho học sinh 4 trường cùng nhu yếu phẩm cho người dân…

Ngay sau lễ kết nghĩa, P.Hải Châu đã tặng những phần quà giá trị cho xã Hùng Sơn Ảnh: S.X

"Trước mắt, từ chương trình kết nghĩa giữa 2 phường xã, chúng tôi hỗ trợ những hộ khó khăn nhất, những vật dụng cần thiết nhất cho học sinh vào đầu năm học… Chúng tôi đã khảo sát và tiếp tục lên kế hoạch hỗ trợ đường bê tông, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp giúp người dân xã Hùng Sơn ổn định tiêu thụ sản phẩm, góp phần vươn lên thoát nghèo bền vững. Phường cũng khuyến khích, vận động cơ quan kết nghĩa với cơ quan, trường học kết nghĩa với trường học… để kịp thời hỗ trợ nhau một cách thiết thực nhất", ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND P.Hải Châu, chia sẻ.

Thực hiện kết nghĩa sớm nhất theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng, ngày 8.8 vừa qua, Đảng ủy P.Hòa Cường đã vượt đường xa đến với xã Trà Tân (khu vực tây nam Quảng Nam cũ) để ký kết biên bản kết nghĩa. Theo thỏa thuận, hai địa phương sẽ thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ di tích văn hóa - lịch sử gắn với du lịch. P.Hòa Cường còn hỗ trợ xã Trà Tân trong giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững... Đặc biệt, phường sẽ vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, công trình dân sinh (giếng nước, nhà vệ sinh trường học, sân chơi thiếu nhi, đường giao thông…).

Đảng ủy P.Hải Châu về thôn bản xã Hùng Sơn để tặng kinh phí sửa chữa nhà cho hộ dân đồng bào Cơ Tu ẢNH: S.X

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai phấn khởi nhìn nhận kết nghĩa không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự gắn bó, sẻ chia giữa một địa phương trung tâm đô thị với một xã miền núi, hướng tới phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới. Cũng với tinh thần này, vào giữa tháng 9, trong biên bản kết nghĩa giữa phường biển sầm uất bậc nhất Đà Nẵng là An Hải với "thủ phủ sâm Ngọc Linh" - xã Trà Linh, có nhiều "hạng mục" về thúc đẩy kinh tế. Chẳng hạn, P.An Hải sẽ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư để khai thác tiềm năng tại Trà Linh, hỗ trợ tiêu thụ dược liệu, nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tại siêu thị, nhà hàng, khách sạn. Hai bên còn hợp tác đào tạo nghề, phát triển du lịch cộng đồng, mở tour lên vùng sâm Ngọc Linh, đồng thời biên soạn sách Từ An Hải đến núi Trà Linh để quảng bá hình ảnh địa phương…

Công tác quảng bá "quốc bảo" sâm Ngọc Linh hứa hẹn đạt nhiều kết quả tốt sau kết nghĩa giữa P.An Hải với xã Trà Linh ẢNH: S.X

L ẤY SỰ ĐỔI THAY CỦA DÂN LÀM THƯỚC ĐO

Chứng kiến bản kế hoạch chi tiết của chương trình kết nghĩa An Hải - Trà Linh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Trọng Hùng hết sức vui mừng. Bởi trong giai đoạn đầu triển khai Nghị quyết số 02 (NQ 02) của Thành ủy Đà Nẵng (ban hành ngày 29.7 về chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã) còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay nhiều địa phương đã ký kết, thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tạo sự lan tỏa tích cực. "Trên cơ sở ký kết hỗ trợ, hợp tác, rất mong P.An Hải và xã Trà Linh sẽ phát huy những điểm mạnh, học hỏi mô hình hay, làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp 2 địa phương, từ đó thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra", ông Hùng nói.

Đảng ủy P.Hòa Khánh tặng quà cho học sinh khó khăn sau chương trình kết nghĩa với xã Sông Kôn ẢNH: S.X

NQ 02 bắt nguồn từ sáng kiến của ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (nay là Phó tổng thanh tra thường trực Chính phủ). Trong các hội nghị chuẩn bị cho đại hội đảng bộ, ông Quảng luôn trăn trở: phải có cách hỗ trợ để giải quyết những vấn đề khó khăn cho các xã miền núi một cách thiết thực và hiệu quả. Từ những gợi ý ban đầu, các đơn vị tham mưu, giúp việc của Thành ủy đã cụ thể hóa thành NQ 02 và đưa vào chương trình hành động cấp TP. Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng Phan Văn Bình cho biết từ ngày 1.8, NQ 02 chính thức giao nhiệm vụ cho toàn bộ 60 xã, phường đồng bằng kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Theo ông Bình, trong bối cảnh TP mới có diện tích gần 12.000 km² và dân số hơn 3 triệu người, việc triển khai NQ 02 mang giá trị nhân văn sâu sắc, giúp gắn kết miền xuôi - miền ngược, tạo nên sự đồng đều, bền vững trong phát triển. "Thời gian tới, TP.Đà Nẵng sẽ mở rộng hình thức này không chỉ giữa các xã, phường mà còn giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với các xã miền núi. Các hoạt động cụ thể sẽ được triển khai trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của từng đơn vị, nhằm tăng hiệu quả và tính thiết thực", ông Bình nói và cho biết thêm: "Đà Nẵng sẽ huy động đồng bộ nguồn lực từ các địa phương, tập trung hỗ trợ miền núi để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập".

Chủ trương kết nghĩa xã, phường đồng bằng với xã miền núi sẽ góp phần quảng bá sản phẩm vùng cao, giúp ổn định đầu ra sản phẩm nông nghiệp ẢNH: S.X

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá kết nghĩa xã, phường là chủ trương rất kịp thời, sát thực tế bởi sự chênh lệch giữa xã miền núi và phường đồng bằng là rất lớn, cả về diện tích, dân số lẫn thu ngân sách. Đơn cử, P.Hải Châu chỉ rộng 7,5 km2 trong khi xã Bến Giằng lớn gấp 60 lần. P.Thanh Khê có hơn 201.000 dân trong khi xã Tây Giang chỉ khoảng 9.000 dân. P.Ngũ Hành Sơn thu ngân sách dự kiến trên 1.200 tỉ đồng nhưng có những xã gộp hết lại chỉ thu được 300 triệu đồng.

Chương trình kết nghĩa 2 miền xuôi - ngược ở Đà Nẵng là cầu nối quan trọng trong quảng bá văn hóa vùng cao ẢNH: S.X

"Chủ trương kết nghĩa xã, phường để hai bên hiểu về đồng đội, đồng chí của mình, giúp nhau trong việc nắm bắt các vấn đề về văn hóa, chia sẻ nguồn lực có thể thực hiện ngay", ông Vĩnh nói và lấy ví dụ, khi thăm xã Hùng Sơn, một doanh nghiệp tại P.Hải Châu đã cam kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho người dân. Thành ủy Đà Nẵng cũng chủ trương sau 3 tháng thực hiện kết nghĩa xã, phường sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh những vấn đề cần thiết trong việc kết nối, hỗ trợ nhau phát triển. "Tuyệt đối không làm hình thức mà phải đi sâu vào phát triển. Từ kết nối đó, các xã, phường đề xuất cách thức, mô hình để Thành ủy, UBND TP chỉ đạo với những đề án lớn hơn, phát triển tổng thể hơn", ông Vĩnh nhấn mạnh.