Thời sự

Chung dòng máu Lạc Hồng: Đem cơm, nước sạch đến vùng sâu, vùng xa

Quang Viên
Quang Viên
26/09/2025 06:33 GMT+7

Hành trình của nhóm thiện nguyện thuộc Công ty Profa là câu chuyện về tình người. Họ đã âm thầm mang hàng chục ngàn bữa cơm nhiều dưỡng chất đến cho trẻ em vùng Tây Bắc và nguồn nước sạch đến miền Tây, thắp sáng niềm hy vọng.

Buổi trưa ở một điểm trường thuộc xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, từng tốp học trò ríu rít xếp hàng nhận phần cơm nóng hổi có thịt hoặc cá. Còn tại miền Tây, tiếng nước chảy róc rách từ chiếc máy lọc mới lắp đặt ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long khiến người dân vỡ òa. Hành trình của nhóm thiện nguyện Profa không chỉ là "Bữa cơm nuôi em" như tên dự án mà họ thực hiện, hay chương trình tặng hệ thống máy tạo nước sạch, mà đó là hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Chung dòng máu Lạc Hồng mang nước sạch và Bữa cơm đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 1.

Từ khi dự án “Bữa cơm nuôi em” thực hiện tại điểm trường Phìn Hồ, xã Bát Xát, các em học sinh vui hơn và giảm rất nhiều tình trạng bỏ học

ẢNH: LƯƠNG HOÀNG TUẤN

"Bữa cơm nuôi em" níu giữ ước mơ đến trường

Một ngày chúng tôi đặt chân đến Tây Bắc. Theo con đường ngoằn ngoèo dẫn vào điểm trường ở Bát Xát, tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ như xóa tan cái giá rét miền sơn cước. Trước đây, vào những buổi trưa, lớp học vốn đông đúc dần thưa thớt. Nhiều em phải về nhà tìm thức ăn hoặc bỏ học vì đói. Từ ngày có những bữa cơm nóng hổi do dự án "Bữa cơm nuôi em" mà nhóm tình nguyện Profa gửi đến, các em không còn phải đánh đổi ước mơ học chữ để chống chọi cái đói.

Chung dòng máu Lạc Hồng mang nước sạch và Bữa cơm đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 2.

Em Vàng A Ché ăn bữa ăn trưa có thịt tại trường từ dự án “Bữa cơm cho em” do Profa hỗ trợ

ẢNH: QUANG VIÊN

Cho đến nay, dự án "Bữa cơm nuôi em" của nhóm thiện nguyện này đã cung cấp hơn 50.000 suất ăn đầy đủ thịt, cá, rau cho học sinh vùng cao Tây Bắc trong suốt 9 tháng các em học ở trường, trong đó có điểm trường Bát Xát. Phạm Ngọc Nhi, thành viên gắn bó với dự án, chia sẻ: "Mỗi khi nhìn hình ảnh những đôi tay bé nhỏ nâng bát cơm nóng, tôi thấy rõ ý nghĩa của hai chữ tình người. Chính ánh mắt các em đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi". Nguyễn Hoài Phương cũng bộc bạch: "Nhìn ảnh do các thầy cô ở điểm trường được chọn thực hiện dự án "Bữa cơm nuôi em" chụp gửi về, thấy đôi mắt trẻ thơ sáng lên khi được ăn bữa cơm có thịt, tôi nhận ra những điều nhỏ bé mà mình và các thành viên trong nhóm làm thật ý nghĩa".

Chúng tôi có dịp được nghe một cô giáo dạy tiểu học ở điểm trường Bát Xát kể lại mà rưng rưng. Cô kể rằng trước kia cứ đến trưa thì lớp vắng dần. Có em đi bộ cả tiếng để về nhà tìm thức ăn. Nhiều em vì đói mà sức khỏe suy kiệt, học hành sa sút. Từ ngày có dự án "Bữa cơm nuôi em", trường lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bữa ăn tuy giản dị nhưng đã giữ ước mơ ở lại lớp học của trẻ vùng cao này.

Chung dòng máu Lạc Hồng mang nước sạch và Bữa cơm đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 3.

Nhóm thiện nguyện thuộc dự án nước sạch đang lắp đặt hệ thống lọc nước ở miền Tây

ẢNH: LƯƠNG HOÀNG TUẤN

Lương Hoàng Tuấn, "đầu tàu" của nhóm thiện nguyện Profa, xúc động nói: "Chúng tôi biết một bữa ăn không thể thay đổi tất cả, nhưng nó là điểm tựa để các em tiếp tục hành trình học tập. Profa vô cùng biết ơn các đối tác, những nhà hảo tâm và nhóm Niềm Tin đã đồng hành để điều nhỏ bé này thành hiện thực". Chương trình thiện nguyện của Profa không chỉ mang đến bữa ăn trưa có dưỡng chất tốt hơn cho trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số mà còn chăm sóc sức khỏe cho các em bằng chương trình Tủ thuốc 0 đồng.

Nước sạch làm mát lòng, mát dạ người dân

Rời Tây Bắc, hành trình thiện nguyện của họ xuôi về miền Tây. Ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, nơi nhiều người dân phải dùng nước đục ngầu nhiễm phèn, chiếc máy lọc nước hiện đại đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế được trao tặng đã thay đổi tất cả. Từng dòng nước tinh khiết chảy ra như mang theo hy vọng mới. Đầu năm 2025, máy lọc nước thứ hai cũng được lắp đặt tại xã Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, giúp bà con yên tâm trong sinh hoạt hằng ngày. Công nghệ tiên tiến của máy lọc nước này giúp loại bỏ tạp chất, kim loại nặng, vi sinh có hại, giúp giảm thiểu bệnh do nguồn nước bẩn. Lương Hoàng Tuấn kể về khoảnh khắc trao máy lọc nước: "Khi thấy bà con hứng nước, tôi cảm nhận được niềm vui của họ. Một chiếc máy lọc không chỉ giải quyết vấn đề sinh hoạt, mà còn mang lại niềm tin rằng sức khỏe của họ được bảo vệ tốt hơn trước đây".

Chung dòng máu Lạc Hồng mang nước sạch và Bữa cơm đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 4.

Một buổi khám và phát thuốc cho người dân vùng sâu, vùng xa do nhóm thiện nguyện Profa tổ chức

ẢNH: QUANG VIÊN

Đồng hành cùng chương trình tặng máy tạo nước sạch này còn có hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và hệ thống nhà thuốc Thống Nhất. Họ cùng Profa lắp đặt, bàn giao máy lọc nước và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Những cụ già được đo huyết áp, các em nhỏ cũng được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. Và những phần thuốc men thiết yếu được trao tận tay, kèm lời khuyên tận tình. Tình nguyện viên Phạm Ngọc Nhi nhớ lại: "Một cụ già nói chưa từng nghĩ sẽ có người về tận xóm khám bệnh miễn phí. Lúc ấy, tôi nhận ra thiện nguyện không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại niềm tin và tình thương của cộng đồng". Còn Ngọc Quyên, cộng sự của Nhi, cũng chia sẻ: "Nhiều người dân lần đầu được nghe tư vấn y tế, họ ngạc nhiên, rồi cười hiền. Đó là hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên".

Chung dòng máu Lạc Hồng mang nước sạch và Bữa cơm đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 5.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đồng hành cùng chương trình tặng máy lọc nước sạch của nhóm Profa

ẢNH: LƯƠNG HOÀNG TUẤN

Những viên thuốc, những dòng nước sạch, hay những bữa cơm nóng hổi đã trở thành hạt mầm nuôi dưỡng một tương lai khỏe mạnh, văn minh hơn cho các vùng quê xa xôi. Cứ thế nhóm thiện nguyện của Profa kết hợp với những nhà tài trợ vẫn lặng lẽ mang yêu thương đến vùng sâu, vùng xa. Có những chuyến tặng máy lọc nước sạch còn có cả hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đồng hành. Hình ảnh hoa hậu cũng cùng tình nguyện viên của Công ty Profa trao tặng hệ thống lọc nước sạch, hay phát từng phần thuốc nhỏ đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy cảm hứng cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác tham gia. Lương Hoàng Tuấn khẳng định: "Mỗi bữa cơm, mỗi giọt nước, mỗi viên thuốc là một hạt giống của hy vọng. Chúng tôi mong nhiều người sẽ chung tay để gieo thêm nhiều hạt giống như thế. Chỉ cần mỗi người góp một chút, điều kỳ diệu sẽ lan tỏa".

Hành trình này còn là cách nhóm thiện nguyện Profa gieo niềm tin vào thế hệ trẻ, những người dám dấn thân, dám hành động vì cộng đồng. Như Hoài Phương tâm sự: "Tôi từng nghĩ thiện nguyện chỉ là chuyện của những tổ chức lớn. Nhưng sau mỗi chương trình thiện nguyện, tôi hiểu ra chỉ cần một tấm lòng và một nhóm người cùng chí hướng, chúng ta có thể thay đổi rất nhiều".

Những tủ sách lan tỏa văn hóa đọc

Không chỉ mang cơm và nước sạch đến vùng sâu vùng xa, nhóm thiện nguyện Profa còn trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học vùng cao. Những tủ sách nhỏ ấy chính là biểu tượng của sự kết nối giữa trái tim và trí tuệ, giữa yêu thương và tri thức. Mỗi cuốn sách được trao đi là một cánh cửa mở ra cơ hội, giúp trẻ em ở vùng sâu, vùng xa nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng học tập.


