Công chức xã đùm cơm đi làm: 'Nói vui đây là nền kinh tế chia sẻ'

12 giờ trưa, sau buổi sáng tất bật giải quyết khối hồ sơ "khổng lồ" của xã vừa sáp nhập, các cán bộ, công chức xã Tam Xuân mới rộn ràng soạn những túi cơm đem theo để ăn.

Sau đó, trong phòng làm việc, ghế xếp, nền nhà biến thành chỗ nghỉ. Mọi người "tùy cơ ứng biến" với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai.

Bữa cơm đạm bạc, ấm áp nghĩa tình của cán bộ, công chức xã

Trước kia, khi còn làm việc ở UBND H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân hiện nay, hầu như trưa nào cũng về nhà ăn cơm nóng. Nhưng giờ, với quãng đường về nhà gần 20 km, ông chọn buổi trưa ở lại cơ quan nên đùm cơm đi làm.

"Mẹ tôi dậy sớm chuẩn bị sẵn. Đậu ve xào, canh khổ qua, vài miếng thịt thôi nhưng bao giờ cũng là bữa cơm ngon nhất", ông Dân cười, ánh mắt lấp lánh niềm xúc động.

Bữa cơm trưa đạm bạn nhưng thắm tình đồng chí của ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch xã Tam Xuân và cán bộ, công chức của mình ẢNH: QUANG VIÊN

Ở phòng bên cạnh, Phó chủ tịch Đoàn Văn Linh cũng mở túi cơm vợ chuẩn bị. Ông Linh dí dỏm: "Xa vợ con, xa bữa cơm nóng cũng hơi nhớ, nhưng quan trọng nhất vẫn là giải quyết việc cho dân. Cơm canh mang đi nguội cũng được, chỉ cần mọi việc của dân không bị chậm trễ thì anh em mình đều thấy vui".

Bên chiếc bàn trong một phòng làm việc, không khí trở nên ấm áp lạ thường. Những phần cơm mọi người mang theo được đặt chung lên bàn. Món của người này thêm vào bữa cơm của người kia. Không khí giản dị ấy khiến ai cũng có cảm giác như đang dùng cơm trong chính nhà mình.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân Lê Văn Sinh cũng thỉnh thoảng góp mặt. Ông bộc bạch: "Khó khăn chỉ là ban đầu. Tôi tính sẽ làm bếp ăn tập thể để anh em có bữa cơm nóng. Nhưng trước mắt, những xuất cơm nguội này lại hóa ra gắn kết chúng tôi hơn".

Câu chuyện của những cán bộ, công chức xã Tam Tiến, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay được "hội nhập" về xã mới Tam Xuân, TP.Đà Nẵng càng cho thấy sự hy sinh thầm lặng của họ. Từ Tam Tiến trước đây, họ phải đi đường vòng khoảng hơn 20 km mới tới Tam Xuân.

"Từ lúc nhận nhiệm vụ mới, chúng tôi xác định phải tăng gấp đôi tinh thần làm việc. Cán bộ xã không chỉ là người phục vụ thủ tục hành chính mà còn là cầu nối với dân. Để người dân không thấy sáp nhập gây phiền toái, chúng tôi buộc phải gánh việc nhiều hơn, tăng tốc làm nhanh hơn", ông Lê Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân.

Cán bộ, công chức xã Tam Xuân cùng ngồi ăn bữa trưa với các món ăn giản dị mà hợp khẩu vị được nấu tại nhà từ sáng sớm ẢNH: QUANG VIÊN

"Nếu cây cầu nối Tam Xuân - Tam Tiến cũ xong thì rút ngắn quãng đường đi làm còn khoảng một phần ba. Nhưng cầu 220 tỉ đồng ấy thi công ì ạch, gia hạn 8 lần vẫn chưa xong. Thế là anh em chúng tôi phải đùm cơm đi làm, cứ như ngư dân ra khơi", anh Nguyễn Thanh Vĩnh Sơn, chuyên viên Phòng Kinh tế, cười khì tâm sự, nhưng ánh mắt thoáng chút trăn trở.

Những bữa cơm trưa ấy không chỉ đơn thuần là bữa ăn. Chị Trần Thị Ngọc Linh, chuyên viên Phòng Văn hóa, phải di chuyển gần 15 km nếu muốn về nhà ăn trưa. Vì thế, chị chọn mang cơm theo để ăn cùng đồng nghiệp.

Chị bảo: "Cơm nguội thì nguội thật, nhưng cái tình đồng nghiệp thì ấm vô cùng. Có khi trong công việc bận rộn chẳng kịp chuyện trò, nhưng trong bữa cơm, ai cũng có thể tâm sự đủ thứ. Chính điều đó khiến họ gắn bó hơn".

Còn chị Nguyễn Thị Nho Liêm, "hoa khôi" của Phòng Văn hóa, rạng rỡ môi cười: "Ngày nào cũng được ăn cơm góp với những món bình dị mà hợp khẩu vị. Tụi tôi nói vui đây là nền kinh tế chia sẻ".

Khi chiếc cầu mới nối xã Tam Xuân và xã Tam Tiến cũ còn dở dang, nếu không đi đường vòng hơn 20 km thì cán bộ, công chức xã Tam Tiến cũ phải qua chiếc cầu máng được mệnh danh là "cầu vĩnh biệt" này để đi làm ẢNH: CTV

Tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai"

Ăn trưa xong, những chiếc ghế gấp nhanh chóng biến thành giường "dã chiến" để ngã lưng ngay trong các phòng làm việc có diện tích khá khiêm tốn. Một số cán bộ, công chức trải chăn, hoặc chiếu dưới nền tranh thủ chợp mắt. Những giây phút nghỉ trưa ít ỏi ấy chính là cách để họ lấy lại năng lượng cho buổi làm việc buổi chiều.

Dọn xong chiếc giường xếp để ngủ trưa, ông Nguyễn Xuân Luận, trước đây là Chủ tịch xã Tam Tiến cũ, nay là Phó chủ tịch HĐND xã Tam Xuân, cho biết từ khi chuyển lên công tác tại xã mới, buổi trưa đều ở lại và chợp mắt một chút để chiều làm việc tốt hơn.

"Trong tình hình mới, ai cũng phải đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không riêng chi mình", ông Luận nói.

Tại phòng bên, một nhóm cán bộ, công chức trẻ lại phân công nhau ngày mai ai lãnh phần nấu cơm, ai mang thức ăn gì. Như hôm nay, chị Nguyễn Thị Sau, chuyên viên Phòng Kinh tế, mang mỗi cơm cho nhóm.

Còn những người khác thì mang canh rau cải, thịt luộc, cá kho… Đổi món liên tục để bữa ăn phong phú, họ bảo nhau: "Có miếng cơm, miếng cá của đồng nghiệp, tự nhiên thấy ngon hơn hẳn. Bữa cơm trong không khí đầm ấm ấy giúp xua đi mệt mỏi của những chặng đường dài".

Nhưng phía sau những bữa cơm giản dị là câu chuyện về trách nhiệm. Sáp nhập xã đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng vọt như giấy tờ hành chính dồn ứ, hồ sơ đất đai, dân cư cần xử lý; các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội… phải đồng bộ lại. Sự phối hợp giữa các phòng ban cũng phải làm lại từ đầu.

Anh Trần Thanh Lịnh, chuyên viên Văn phòng xã Tam Xuân, cho rằng phía sau những bữa cơm giản dị là câu chuyện về trách nhiệm ẢNH: QUANG VIÊN

Một vài cán bộ từng là lãnh đạo ở xã Tam Tiến, họ có ô tô nhưng hiếm khi sử dụng vì phí qua trạm quá cao (gần 70.000 đồng lượt đi và về).

"Xe máy trở thành phương tiện chính. Dù vất vả hơn nhưng ai cũng cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt công việc", một cán bộ ở xã Tam Tiến cũ tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Sau nói thêm: "Có lúc trời mưa tầm tã, đường xa, nhưng nghĩ đến việc dân đang chờ giải quyết giấy tờ, tụi tôi lại cố. Trưa thì chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại bật dậy để làm việc ngay. Chính tinh thần ấy khiến cỗ máy hành chính của xã mới sáp nhập vận hành khá trơn tru".

Giữa phòng làm việc nhỏ, những hộp cơm nguội tưởng chừng đơn giản lại chất chứa tinh thần trách nhiệm và tình đồng chí. Từng món ăn quê nhà, từng câu chuyện vụn vặt trong bữa trưa trở thành chất keo kết nối.

Và đằng sau mỗi tờ hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, mỗi cuộc họp dân hiệu quả, trước mắt vẫn còn những chặng đường dài, những bữa cơm nguội và chiếc giường xếp khiêm tốn.

Nhưng đã là công bộc của dân thì hẵn cán bộ, công chức xã Tam Xuân nói riêng và nhiều xã khác trên cả nước sau khi sáp nhập, phải hiểu rằng sự vận hành suôn sẻ của bộ máy hành chính địa phương, chính là niềm tin của người dân.

Và chỉ cần điều đó được giữ vững, mọi sự hy sinh đều trở nên xứng đáng.