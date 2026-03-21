Ngọc Sơn chúc mừng em trai trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Ngọc Sơn luôn dõi theo, ủng hộ chặng đường sự nghiệp của em trai Ngọc Hải Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý khi chia sẻ thông tin em trai Ngọc Hải vừa trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Trước đó, thông tin này cũng được Cổng thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân TP.HCM đăng tải. Trao đổi với chúng tôi, giọng ca Đêm cuối bày tỏ niềm hạnh phúc trước cột mốc này của em trai doanh nhân.

Ngọc Sơn chia sẻ thêm: “Anh Ba (cách gọi thân mật) hạnh phúc vô cùng, chúc mừng chú Tư Ngọc Hải, một người con hiếu thảo, một người em rất ngoan của anh. Chúc cho chú Tư hoàn thành nhiệm kỳ tốt đẹp, xứng đáng với truyền thống gia đình cách mạng bao đời”. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt và khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến Ngọc Sơn và doanh nhân Ngọc Hải.

Em trai Ngọc Sơn là ai?

Doanh nhân Phạm Ngọc Hải sinh năm 1971, tại Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng). Anh là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, là Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM. Trước đó, em trai Ngọc Sơn từng giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hình ảnh của danh ca Ngọc Sơn và em trai trong một dự án âm nhạc Ảnh: TL

Cách đây không lâu, doanh nhân Ngọc Hải từng kết hợp với Ngọc Sơn trong MV Thương người nông dân. Trước đây, em trai giọng ca Đêm cuối cũng từng hoạt động trong lĩnh vực ca hát, nhưng cuối cùng lựa chọn con đường kinh doanh. Thời điểm đó, dù tiếc nuối nhưng Ngọc Sơn vẫn tôn trọng quyết định của em trai.

Ngọc Sơn cũng thoải mái khi nhắc về em trai doanh nhân trước truyền thông. Nam ca sĩ kể thời gian đầu theo nghệ thuật, vì hoàn cảnh gia đình nên anh không có quần áo đẹp để đi hát. Nhìn thấy được khát khao đứng trên sân khấu của Ngọc Sơn, Ngọc Hải quyết định bán xe đạp trị giá 5 phân vàng để hỗ trợ anh trai. Sau 6 tháng, Ngọc Sơn lần đầu có cơ hội trình diễn vì ca sĩ chính đến trễ, đây cũng là khoảnh khắc giúp anh tỏa sáng và trở nên nổi tiếng.

Dù sau này trở thành giọng ca đình đám, Ngọc Sơn khẳng định anh không bao giờ quên ơn ân tình của Ngọc Hải. Em trai doanh nhân là người có sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc nhưng giọng ca Vầng trăng cô đơn vẫn luôn dõi theo, ủng hộ em trong nhiều năm qua.