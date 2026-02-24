Ca sĩ bolero xinh như hoa hậu, tiết lộ lời dạy của Ngọc Sơn khi làm nghề

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương của đoàn nghệ thuật tỉnh, Ngô Thái Ngân sớm được tiếp xúc với âm nhạc từ bé. Suốt những năm học phổ thông, cô là gương mặt quen thuộc, đại diện nhà trường tham gia các cuộc thi văn nghệ. Những sân khấu ấy là nền tảng đầu tiên cho hành trình nghệ thuật sau này của học trò Ngọc Sơn.

Dù lớn lên cùng cải lương và từng có ý định nối nghiệp ba mẹ, Ngô Thái Ngân lại chọn lối đi khác. Nữ ca sĩ 9X nói dòng nhạc trữ tình - bolero lại là con đường mà cô cảm thấy phù hợp hơn với bản thân. "Mọi thứ đến với tôi giống như một cái duyên. Bây giờ tôi theo ca nhạc nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng có chương trình phù hợp tôi vẫn hát cải lương", cô chia sẻ.

Ngô Thái Ngân sinh năm 1994, là học trò của ca sĩ Ngọc Sơn. Gần đây cô gây chú ý khi thử sức ở Miss Grand Vietnam 2025 Ảnh: NVCC

Ngô Thái Ngân từng trải qua giai đoạn khó khăn khi một mình lập nghiệp tại TP.HCM. Cô thẳng thắn chia sẻ: “Có lúc tôi định sẽ không theo nghề ca hát nữa. Một mình ở TP.HCM vất vả, không có sự hỗ trợ, tự thân vận động nên có quãng thời gian tôi thấy mọi thứ quá khó khăn”. Áp lực này khiến cô từng nghĩ đến việc tạm gác ước mơ để "khi nào mọi thứ ổn hơn thì mình sẽ tiếp tục”.

Để nuôi dưỡng đam mê, Ngô Thái Ngân từng làm phục vụ quán cà phê, hát tại nhà hàng tiệc cưới, các buổi tiệc họp mặt. Thậm chí cô còn tham gia đóng MV để có kinh phí ra sản phẩm riêng. Chính sự kiên trì ấy đã giúp giọng ca 9X giữ lửa nghề và chờ đợi cơ hội. “Giống như là nghề không bỏ mình. Có những cơ hội đến và tôi lại tiếp tục theo đuổi đam mê cho đến bây giờ”, nữ ca sĩ tâm sự.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngô Thái Ngân đến từ ca khúc Duyên phận của nhạc sĩ Thái Thịnh. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu tên tuổi của nữ ca sĩ trong lòng khán giả. Học trò Ngọc Sơn nhớ lại cảm xúc khi sản phẩm đầu tay nhận được sự đón nhận: “Đó là dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Thật sự tôi rất hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác có những khán giả lớn tuổi trong và ngoài nước vào kênh của tôi để động viên”.

Gần đây, Ngô Thái Ngân gây chú ý khi trở thành khách mời của Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: FBNV

Ngô Thái Ngân tiết lộ mối quan hệ với ca sĩ Ngọc Sơn

Năm 2019, Ngô Thái Ngân tham gia một cuộc thi âm nhạc và lựa chọn về đội của nghệ sĩ Ngọc Sơn. Từ đây, cô chính thức trở thành học trò của giọng ca Đêm cuối. “Tôi rất may mắn khi được làm học trò của thầy. Khi gặp được một người thầy, một ngôi sao lớn và cũng là thần tượng của mình, đó là một niềm hạnh phúc rất lớn”, Ngô Thái Ngân bày tỏ.

Không chỉ được hỗ trợ chuyên môn, Ngô Thái Ngân còn được truyền dạy những bài học làm nghề sâu sắc: “Thầy luôn dạy tôi phải biết sống, phải biết thu mình lại. Đừng ra vẻ lúc nào cũng giỏi. Thầy nói: Con có học thế nào cũng chưa thể hiểu hết mọi điều, nên lúc nào cũng phải khiêm tốn”.

Từ cô gái trẻ từng loay hoay mưu sinh giữa thành phố lớn đến giọng ca được khán giả yêu mến. Ngoài sự bền bỉ, Ngô Thái Ngân còn mang theo niềm tin và lòng biết ơn. Giữa thị trường âm nhạc nhiều biến động, nữ ca sĩ chọn cho mình hướng đi vững chắc, trau dồi chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và không ngừng hoàn thiện bản thân. Danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát 2023 và quán quân Tỏa sáng sao đôi 2024 được xem là dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của học trò Ngọc Sơn.