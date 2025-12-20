Ca sĩ chuyên hát về nghề nông tiết lộ mối quan hệ với danh ca Ngọc Sơn

Michael Lang tiếp tục có thêm một ca khúc viết về đề tài người nông dân trong sự nghiệp âm nhạc của mình Ảnh: NVCC

Sau thành công của loạt ca khúc Trộm vía Việt Nam trúng lớn sầu riêng, Sầu riêng năm nay được giá em ơi, Michael Lang tiếp tục ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên Bà con ơi năm nay được mùa được giá. Đây là một sáng tác mới của anh, mang giai điệu vui tươi và ca từ mộc mạc, tiếp tục hướng đến cuộc sống của người nông dân.

Theo tiết lộ, bài hát là lời chia sẻ chân thành, lời chúc mà Michael Lang muốn gửi đến bà con nông dân. Với tiết tấu sôi nổi, âm hưởng dân gian pha chút hiện đại, bài hát vẽ nên bức tranh sinh động về niềm vui được mùa, được giá. Xuất thân trong một gia đình thuần nông, Michael Lang từ nhỏ đã sớm thấu hiểu những nhọc nhằn, lam lũ của nghề. Vì vậy, âm nhạc của anh không cầu kỳ hoa mỹ mà mộc mạc, chân phương mà gắn bó mật thiết với nghề nông.

Ca khúc mới lần này cũng được anh lấy cảm hứng từ nhiều chuyến đi thực tế, những lần gặp gỡ, trò chuyện cùng bà con tại các vùng miền khác nhau. Ở đó, Michael Lang có dịp lắng nghe những câu chuyện được mùa rồi mất giá, được giá lại mất mùa, những nỗi lo khi thời tiết thất thường, thiên tai liên tiếp ập đến. Trải nghiệm ấy trở thành chất liệu để học trò Ngọc Sơn chắt lọc và đưa vào âm nhạc.

Michael Lang thấy may mắn khi sự nghiệp âm nhạc có sự đồng hành của ca sĩ Ngọc Sơn. Ngoài hoạt động ca hát, anh còn phát triển công việc kinh doanh riêng Ảnh: NVCC

Mối quan hệ giữa Michael Lang và Ngọc Sơn

Trong quá trình thực hiện dự án, Michael Lang nhận được sự đồng hành, góp ý từ phía ca sĩ Ngọc Sơn. Với nhiều năm gắn bó và tham gia các hoạt động hướng về bà con nông dân trên khắp cả nước, nam nghệ sĩ thấu hiểu những tâm tư và mong mỏi của người làm nông. Chính vì vậy, anh đã góp ý cho Michael Lang về ca từ, cách diễn đạt sao cho gần gũi, dễ nghe, dễ nhớ.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Sơn bày tỏ niềm vui và sự trân trọng trước tinh thần làm nghề nghiêm túc của học trò. Anh cho biết dù rất bận rộn với công việc và cuộc sống, Michael Lang vẫn luôn giữ trọn tình yêu với âm nhạc. Đó là điều khiến Ngọc Sơn luôn tin tưởng và ủng hộ con đường âm nhạc mà đàn em đang theo đuổi.

Dù không thường xuyên xuất hiện rầm rộ tại các sự kiện giải trí, nhưng Michael Lang vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Âm nhạc đối với anh không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh chia sẻ và kết nối. Đều đặn, nam ca sĩ vẫn cho ra mắt những sáng tác mới như những món quà tinh thần gửi đến khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ anh trong suốt chặng đường nghệ thuật.