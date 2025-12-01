Ngọc Sơn, Quốc Trường mừng chủ nhân hit 'Lệ ngang trời' đạt tỉ view

A Tuân làm rõ bản quyền với những ca sĩ cover không phép

Sự kiện có sự tham dự của nhiều gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Quốc Thuận, vợ chồng nhà sản xuất Đồng Dao - Hoàng Châu, ca sĩ Lương Gia Huy, Chu Bin... Danh ca Ngọc Sơn, do trùng lịch diễn liveshow cùng con trai nuôi Hồ Văn Cường tại Đồng Nai, đã gửi một đoạn clip đầy tình cảm. Trong video, "anh Ba" diện vest đen lịch lãm, hát tặng A Tuân một đoạn nhạc Hoa lời Việt ngẫu hứng và nhắn nhủ: "Dù anh không đến được nhưng lòng anh vô cùng yêu thương em. Chúc em trai thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc hơn nữa, luôn được mọi người yêu thương như lòng anh yêu em".

Từ phim trường, diễn viên Quốc Trường cũng gửi video, bày tỏ sự tiếc nuối khi vắng mặt. Đặc biệt, nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại ân tình cũ. Trong clip, "Dương Lâm Đồng Nai" công khai cảm ơn đàn anh đã dìu dắt mình vào con đường livestream và hỗ trợ trong những ngày đầu chưa có danh tiếng. "Cảm ơn anh A Tuân đã đưa em vào con đường danh vọng", nam diễn viên nói.

Lưu Hưng - A Tuân có màn song ca đầy cảm xúc tại sự kiện Ảnh: NVCC

Không khí buổi tiệc được đẩy lên cao với màn song ca lần đầu tiên giữa A Tuân và hot girl Hồ Nhi. Đây là tâm điểm chú ý bởi thời gian qua, nam nhạc sĩ vướng tin đồn tình cảm với cô. Ngoài ra A Tuân cũng có màn hợp ca Vai diễn cuộc đời với Chu Bin - Đỗ Minh Quân.

Bộ ba A Tuân - Chu Bin - Đỗ Minh Quân hội ngộ, cùng hòa giọng trong ca khúc đầy chiêm nghiệm Vai diễn cuộc đời Ảnh: NVCC

A Tuân dành phần lớn thời lượng để trải lòng về "đứa con tinh thần" Lệ ngang trời. Anh cho biết bản thân đã đầu tư tiền tỉ, dồn nhiều tâm huyết và chất xám để có một sản phẩm chỉn chu. Tuy nhiên, khi ca khúc trở thành hit, anh không khỏi bức xúc khi thấy nhiều cá nhân, đơn vị khai thác thương mại mà không hề xin phép.

Nam nhạc sĩ thẳng thắn nhắc đến vụ ồn ào gần đây khi anh chỉ đích danh Nam Em sử dụng ca khúc này để đi hát và đăng tải kiếm tiền nhưng chưa từng liên hệ tác giả. "Tôi không khắt khe, tôi vẫn ủng hộ các bạn trẻ hát lại, nhưng cần có sự tôn trọng nhất định dành cho tác giả, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Chỉ cần một lời xin phép hay nhắc tên tác giả thôi cũng là cách thể hiện sự văn minh", A Tuân nhấn mạnh quan điểm. Trước thái độ của "cha đẻ" bản hit, Nam Em sau đó đã lên tiếng giải thích về việc cô phó mặc vấn đề bản quyền cho đơn vị hợp tác và hứa sẽ "rút kinh nghiệm".

A Tuân cùng "nàng thơ" Hồ Nhi tái hiện bản hit Lệ ngang trời Ảnh: NVCC

Ngay tại sự kiện, ca sĩ Lưu Hưng, người từng vướng tranh chấp căng thẳng về bản quyền Lệ ngang trời, bất ngờ xuất hiện và gửi lời xin lỗi chính thức trên sân khấu. Đáp lại thiện chí này, A Tuân không chỉ chấp nhận lời xin lỗi mà còn công bố việc Lưu Hưng đã đặt hàng anh sáng tác ca khúc mới mang tên Gương vỡ lại lành. Ca khúc này được giới thiệu là phần tiếp nối câu chuyện của Lệ ngang trời, đánh dấu sự "bắt tay" làm hòa giữa hai bên sau những lùm xùm trên mạng xã hội.