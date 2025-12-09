'Nữ hoàng trợ diễn' Hồng Trang tiết lộ lý do không theo cải lương

Diễn viên Hồng Trang sinh năm 1981, quê Vĩnh Long (Bến Tre cũ) nổi tiếng với biệt danh “nữ hoàng trợ diễn”. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch TP.HCM và các bộ phim truyền hình. Năm 2021, Hồng Trang đoạt giải Mai vàng hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất.

Hồng Trang chuyên trị các vai bà, vai mẹ trên màn ảnh, gây ấn tượng với lối diễn duyên dáng Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng chặng đường 20 năm của nữ diễn viên Hồng Trang bắt đầu từ những ước mơ rất thơ bé, cùng nhiều thử thách mà cô đã bền bỉ để vượt qua. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã ấp ủ mong ước trở thành nghệ sĩ. Cô kể lại: “Ngày xưa tôi mê hát cải lương lắm, nhưng giọng thì yếu và không hay”. Sau đó, vì cũng yêu thích lĩnh vực phát thanh, biên tập viên nên Hồng Trang thi vào trường phát thanh truyền hình. Tốt nghiệp xong, cô tiếp tục học diễn viên, đạo diễn và bén duyên với sân khấu cho đến hiện tại.

Dù đam mê nhưng hành trình theo nghề của Hồng Trang không hề dễ dàng. Ban đầu gia đình cô không ủng hộ vì lo lắng nghề bấp bênh, không ổn định khiến cuộc sống con gái khó khăn. Nhớ về giai đoạn này, diễn viên quê Vĩnh Long chia sẻ: “Thời gian đầu ai cũng khuyên tôi về quê học mầm non. Nhưng tôi không nghe lời, vẫn đeo theo nghề tới giờ, rồi không ai cản nữa”.

Khi được hỏi điều gì giữ cô ở lại với nghề giữa nhiều khó khăn, Hồng Trang không ngần ngại: “Tôi đam mê diễn. Công việc này khiến tôi vui, thoải mái. Nếu làm công việc mình không thích thì cuộc sống thật vô nghĩa”. Không có thần tượng hay người dẫn dắt, Hồng Trang tự học, tự luyện, tự mở ra con đường cho chính mình. Cô tham gia các lớp MC, sân khấu, câu lạc bộ văn hóa, vừa học vừa làm để tự trang trải, từng bước xây dựng nền tảng nghề nghiệp cho mình.

Hồng Trang góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao phát sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Hơn 20 năm theo nghề cũng là hành trình 15 năm Hồng Trang gắn bó với nhóm kịch Đời. Từ những buổi diễn nhỏ ở quán cà phê, nữ diễn viên dần xây dựng và phát triển nhóm trở thành một thương hiệu được nhiều khán giả yêu mến. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, khi sân khấu đóng cửa, Hồng Trang cùng các thành viên chọn cách diễn kịch livestream để giao lưu khán giả và duy trì nguồn thu nhập. “Tôi và nhóm diễn lại các đoạn kịch trên livestream, vừa để phục vụ khán giả vừa để đỡ nhớ nghề”, cô nhớ lại.

Hồng Trang sau 20 năm làm nghề

Nhắc đến Hồng Trang là nhắc đến những vai bà, vai mẹ, vai dì đầy chiều sâu. Dù không thường được giao vai trẻ, nhưng chính sự duyên dáng và khả năng nhập vai đã giúp nữ diễn viên ghi điểm với nhiều đạo diễn và khán giả. 20 năm theo nghề, Hồng Trang nhìn lại với lòng biết ơn: “Tôi tự hào vì mình lì, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc”.

Nữ diễn viên cho biết cô vẫn còn nhiều ước mơ cho bản thân và nhóm kịch, nhưng sẽ thực hiện từng bước một, không vội vàng nhưng luôn kiên định. Với những ai muốn theo đuổi nghệ thuật, Hồng Trang nhắn gửi: “Phải có năng khiếu, có đam mê và quan trọng là phải luôn học hỏi”.

Ở tuổi ngoài 40, Hồng Trang kín tiếng trong chuyện tình cảm. Với cô, điều hạnh phúc ở hiện tại là có sức khỏe và công việc để lo cho nhóm kịch. Thời gian rảnh, Hồng Trang dành thời gian về thăm gia đình, đi du lịch...