NSƯT Tuyết Thu tiết lộ lý do không theo cải lương

NSƯT Tuyết Thu cho biết từ nhỏ đã mê mẩn những vở cải lương của các nghệ sĩ gạo cội như Thanh Nga, Diệu Hiền... Niềm yêu thích đó lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực để cô thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) và theo học cải lương tại đây.

NSƯT Tuyết Thu tham gia chương trình Chuyện tối cùng sao, phát sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

NSƯT Tuyết Thu 'rẽ hướng'

Khi đang là sinh viên năm hai, nghệ sĩ Tuyết Thu được giao vai chính trong Cô láng giềng - vở tốt nghiệp của đạo diễn Trương Dũng. Vai diễn ấy là bước ngoặt đầu tiên giúp cô bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Song song với việc đi diễn, đi học trên trường, nữ nghệ sĩ còn học thêm bộ môn múa. Chính tinh thần ham học hỏi đã giúp Tuyết Thu trở thành một nghệ sĩ đa năng có thể vừa hát, vừa diễn, vừa múa sau này.

Thời điểm sắp tốt nghiệp, NSƯT Tuyết Thu từng suýt trở thành diễn viên cải lương của đoàn Quân khu 9. “Lúc đó, tôi đã có tên trong danh sách tuyển. Còn một tuần nữa là xuống đoàn, thì một đêm mưa gió, mẹ tôi đi về quê, thấy xe của đoàn hát bị hư giữa đường. Anh chị em nghệ sĩ phải dầm mưa giữa đêm. Mẹ thấy vậy nên không cho tôi theo, sợ con gái khổ”, diễn viên phim Lật mặt 8 kể lại.

NSƯT Tuyết Thu biết ơn những đa đoan trong cuộc đời nghệ thuật ẢNH: FBNV

Sau khi ra trường, Tuyết Thu được thầy Thái Ly chọn tham gia chương trình ca múa nhạc dân tộc biểu diễn cho khách du lịch. Sau này, cô tiếp tục gắn bó với nhóm múa của cô Kim Quy và Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Đến năm 1996, Tuyết Thu chính thức về Đoàn kịch TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của thầy Trần Ngọc Giàu, rồi chuyển sang hoạt động tại sân khấu 5B, nơi cô khẳng định tên tuổi trong giới sân khấu kịch. Khi sân khấu Hoàng Thái Thanh được thành lập bởi nghệ sĩ Thành Hội và nghệ sĩ Ái Như, Tuyết Thu tiếp tục đồng hành và cống hiến cho đến nay.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật nhiều màu sắc của mình, NSƯT Tuyết Thu bày tỏ: “Có người nói con đường nghệ thuật của tôi đa đoan quá, nhưng tôi lại cảm ơn sự đa đoan đó. Nhờ vậy, tôi học được nhiều điều từ cải lương, múa, kịch đến điện ảnh. Tất cả đều giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn trong từng vai diễn”.

Nhan sắc rạng rỡ của NSƯT Tuyết Thu ở tuổi 54 ẢNH: FBNV

Bước ngoặt lớn của Tuyết Thu trên màn ảnh nhỏ là vai bác sĩ Oanh trong bộ phim nổi tiếng Blouse trắng. Dự án dài hơn 70 tập được quay liên tục suốt một năm, phần lớn bối cảnh trong bệnh viện. Khi phát sóng, phim đã tạo tiếng vang lớn, và nhân vật bác sĩ Oanh trở thành hình ảnh được khán giả đặc biệt yêu thương.

Từ đó, Tuyết Thu tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn truyền hình, đặc biệt là những vai người mẹ chân thành, hy sinh và đong đầy cảm xúc. Cô chia sẻ thêm: “Khán giả nhớ tôi qua nhiều vai mẹ khác nhau, nhưng tôi thích nhất là vai bà Mười Một trong phim Sông dài. Đây là một người mẹ nông thôn trực tính, dám nói, dám phản kháng, khác hẳn với những vai mẹ hiền lành, chịu đựng trước đây. Tôi được tự chọn vai và cảm thấy rất hứng thú khi được thể hiện một hình ảnh người mẹ mạnh mẽ như thế”.

Với NSƯT Tuyết Thu, điều quan trọng nhất không phải là danh tiếng, mà là trách nhiệm với từng vai diễn. Nói thêm về quan điểm làm nghề, nữ nghệ sĩ cho hay: “Tôi chỉ có một định hướng duy nhất là làm thật tốt công việc của mình. Mỗi vai diễn không chỉ là thành công của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả ê kíp, của nhà sản xuất, và của khán giả đã yêu thương mình”.