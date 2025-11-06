Chương trình truyền hình vừa phát sóng hút hơn 2 triệu lượt xem

Theo hệ thống chỉ số đo lường khán giả của VTV (VTV Ratings) thì "phiên bản mới" của chương trình truyền hình Những bông hoa nhỏ với 87% khán giả theo dõi trọn vẹn 7 phút mở đầu. Con số ấn tượng này đưa Vườn Tween lọt top 4 chương trình có lượng người xem cao nhất của VTV3 trong ngày, đồng thời trở thành điểm sáng mới cho chương trình thiếu nhi.

Là "phiên bản mới" của Những bông hoa nhỏ, Vườn Tween đang hút lượng khán giả lớn khi vừa lên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những bông hoa nhỏ vốn là chương trình thiếu nhi huyền thoại của truyền hình Việt Nam, từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Sau thời gian dài vắng bóng, VTV quyết định hồi sinh chương trình với diện mạo hoàn toàn mới mang tên Vườn Tween, hướng đến nhóm khán giả 8 - 12 tuổi. Phiên bản mới vẫn giữ tinh thần trong sáng, nhân văn của Những bông hoa nhỏ nhưng được khoác lên diện mạo hiện đại, gần gũi với đời sống số của trẻ em hiện nay.

Không còn là chương trình dàn dựng, Vườn Tween được sản xuất dưới dạng truyền hình thực tế - nơi các bạn nhỏ được tham gia những hoạt động thật, học hỏi và khám phá thông qua trải nghiệm. Ở đây, không có kịch bản cố định mà chỉ có những tình huống tự nhiên, giúp trẻ thể hiện bản thân một cách hồn nhiên nhất.

Những bông hoa nhỏ trở lại với nhiều sự đổi mới, phù hợp cho thiếu nhi trong thời đại công nghệ số ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mỗi ngày trong tuần, chương trình mang đến một sắc màu riêng: ngày sáng tạo, ngày khám phá, ngày vận động, ngày âm nhạc, ngày nấu ăn, ngày kết nối... Qua đó, trẻ được phát triển đồng đều cả thể chất, kỹ năng, tư duy và cảm xúc. Vườn Tween không chỉ là một sân chơi giải trí, mà còn là môi trường học tập kỹ năng sống giúp các em hình thành nhân cách tích cực, biết sẻ chia và tự tin hơn.

Song song với phát sóng trên VTV3, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số như YouTube, TikTok và Facebook, với những phiên bản ngắn và hậu trường hấp dẫn. Cách kết hợp đa nền tảng này giúp chương trình tiếp cận đúng thói quen xem nội dung của trẻ ngày nay - vừa xem TV cùng gia đình, vừa chủ động xem lại, tương tác trên mạng xã hội.

Vườn Tween - chương trình truyền hình ý nghĩa dành cho thiếu nhi

Tập mở màn của Vườn Tween thu hút đông đảo khán giả bởi tinh thần tươi mới, trẻ trung và những hoạt động đầy màu sắc. Điểm nhấn là chuyên mục "Góc sáng tạo" - nơi các bạn nhỏ được học cách trang trí túi vải bằng màu sắc và họa tiết do chính mình nghĩ ra. Hoạt động đơn giản nhưng mang tính gợi mở cao, giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng và khả năng thủ công, đồng thời truyền cảm hứng "tự làm" trong đời sống thường ngày.

Sự kết hợp hài hòa giữa giải trí và giáo dục giúp Vườn Tween trở thành chương trình vừa vui, vừa hữu ích cho cả trẻ em lẫn phụ huynh. Bên cạnh đó, khung giờ phát sóng 18 giờ 50 mỗi ngày được xem là "giờ vàng" cho khán giả nhí - khi các em vừa tan học, dùng bữa tối cùng gia đình, có thể cùng cha mẹ theo dõi những câu chuyện nhẹ nhàng, truyền cảm hứng tích cực.

Không chỉ vậy, cách dẫn dắt linh hoạt, hình ảnh rực rỡ và âm nhạc bắt tai cũng khiến Vườn Tween chiếm được thiện cảm ngay từ phút đầu. Việc 87% người xem duy trì theo dõi hết 7 phút đầu tiên cho thấy chương trình đã thành công trong việc giữ chân khán giả, điều không dễ đạt được với các show dành cho thiếu nhi.

Theo ê kíp sản xuất, mục tiêu của Vườn Tween là tạo nên "một không gian gieo hạt giống nhân cách cho thế hệ trẻ Việt Nam". Giữa thời đại bùng nổ nội dung số, nơi trẻ em dễ bị cuốn vào video ngắn và trò chơi điện tử, chương trình này mang đến lựa chọn mới, vừa giải trí, vừa nuôi dưỡng tâm hồn và kỹ năng sống.

Sự thành công rực rỡ ở tập đầu tiên là tín hiệu tích cực cho sự trở lại của dòng chương trình thiếu nhi chất lượng trên truyền hình Việt. Tuy nhiên, thử thách lớn vẫn ở phía trước: làm sao để duy trì sức hút, đổi mới nội dung mỗi ngày mà không mất đi bản sắc nhân văn vốn là linh hồn của Những bông hoa nhỏ.