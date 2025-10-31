Nhà sản xuất '2 ngày 1 đêm' xin lỗi

Chương trình 2 ngày 1 đêm lên sóng mùa thứ 4, quy tụ 6 thành viên gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI Ảnh: BTC

Ê kíp '2 ngày 1 đêm' xin lỗi vì những ồn ào không tích cực

Ngày 31.10, nhà sản xuất 2 ngày 1 đêm lên tiếng về các lùm xùm những ngày qua. Phía chương trình gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, khán giả vì những ồn ào không tích cực và hiểu lầm trong suốt thời gian qua.

"Toàn thể ê kíp luôn trân quý, lắng nghe ý kiến và lúc nào cũng muốn dành sự yêu thương tốt đẹp nhất đến từng thành viên của dàn cast và mong chương trình mãi mang đến tiếng cười trong những bữa cơm. Có những chuyến đi không chỉ đo bằng quãng đường, mà bằng tình cảm, sự đoàn kết yêu thương của những con người luôn kề vai sát cánh. Cảm ơn dàn cast, khán giả đã cùng 2 ngày 1 đêm vượt qua bao thử thách, để khi nhìn lại, thấy một chữ 'thương' lớn hơn bao giờ hết", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Lời xin lỗi này được đưa ra trong bối cảnh 2 ngày 1 đêm liên tục vướng tranh cãi trong các tập gần đây. Trong tập 85 và 86 của chương trình, khách mời Lamoon bị cho là có phát ngôn thiếu tinh tế với các đàn anh là Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy. Cụ thể, trong một tình huống, Lamoon chia sẻ: "Em rất bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn. Em sẽ không hít chung bầu không khí với anh nữa". Hay ở phân đoạn khác, khi Ngô Kiến Huy bàn về chuyện chia đội, cô thẳng thắn: "Nhưng mà em có chung đội với anh đâu". Những phát ngôn này khiến giọng ca sinh năm 2003 nhận về những phản ứng trái chiều của dân mạng.

Nhà sản xuất lên tiếng sau tranh cãi liên quan đến Lamoon

Ảnh: FBNV

Trước những tranh cãi, ca sĩ Lamoon có bài đăng dài, gửi lời xin lỗi vì làm khán giả cảm thấy khó chịu khi xem show. Nữ diễn viên Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cho biết những trải nghiệm thời gian qua mang lại cho cô nhiều bài học quý giá, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Cô giải thích lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Lamoon cho rằng bản thân luôn muốn mọi người vui. Tuy nhiên, ngôn ngữ thể hiện cảm xúc và quan điểm nhận xét, đánh giá của mỗi người khác nhau.

Lamoon cho biết cô đã đọc, lắng nghe những góp ý của khán giả với tinh thần cầu thị, từ đó điều chỉnh và học hỏi để phù hợp với từng chương trình tham gia. Cô bộc bạch: "Những góp ý của khán giả chính là động lực để tôi hoàn thiện bản thân mình trên hành trình nghệ thuật này. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, ít nhất là để chính mình tốt hơn từng ngày và để quý khán giả có thể yên tâm, tin tưởng và đồng hành".

Trước đó, nhà sản xuất 2 ngày 1 đêm cũng từng phải lên tiếng sau khi phát sóng cảnh Lê Dương Bảo Lâm dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt trong một thử thách. Tình huống này khiến nhiều người lo ngại rằng trò đùa này của các nghệ sĩ có thể gây nguy hiểm nếu trẻ em xem rồi bắt chước theo. Trước những phản ứng của khán giả, ê kíp đã xin lỗi, cam kết siết chặt quy trình biên tập.