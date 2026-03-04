Chuyện bà nội cầm hơn 1,2 tỉ đồng chia lộc cho con cháu

Đó là bà Phùng Thị Gấm (79 tuổi), sống ở xã Hồ Đắc Kiện, Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) trong clip do cháu gái là chị Trần Thị Vui (31 tuổi) chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về "mưa tim".

Lần thứ hai bà nội… chia của

Chị Vui đăng tải clip với những dòng viết đầy tình cảm: "Nội tiết kiệm 14 năm mới có tiền cho con cháu. Đây là lần thứ hai nội chia của. Tổng số tiền lần này là 1 tỉ 220 triệu đồng".

Chị Vui nhận lộc từ bà nội ẢNH: NVCC

Nội dung clip ghi lại cảnh bà Gấm cầm chiếc giỏ giản dị, bên trong là nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Mỗi cọc tiền đều được ghi cẩn thận tên những người con, cháu trong nhà.

Sau đó, từng người con, cháu lần lượt tiến lên nhận tiền. Bà không quên dặn dò con cháu với những lời lẽ đầy tình cảm. Ai cũng ngập tràn niềm vui, bày tỏ lòng biết ơn và gửi đến bà những lời chúc chân thành.

Bên dưới clip, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ tình cảm, sự gắn kết của gia đình cũng như gửi lời chúc sức khỏe đến bà Gấm.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Vui cho biết nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026, con cháu trong nhà tề tựu đông đủ, bà nội quyết định chia của… lần thứ hai.

"Bà có 7 người con gồm 5 trai, 2 gái và rất đông cháu. Các con các cháu, ai cũng được bà chia. Có người con nhận 200 triệu đồng tiền mặt, có người nhận 100 triệu đồng tiền mặt cùng đất đai. Các cháu có gia đình thì được bà tặng 10 triệu đồng, chưa có gia đình thì được nhận bao lì xì. Tổng số tiền bà cho lần này là 1 tỉ 220 triệu đồng", chị Vui chia sẻ.

Theo lời kể, bà Gấm từng chia của vào năm 2024 bằng vàng cho con cháu. Số tài sản được bà chia lần này là tiền dành dụm trong hơn 14 năm làm ăn, buôn bán.

Mong bà sống vui sống khỏe!

Bà Phùng Thị Gấm cho biết lần chia của này, bà là người vui và hạnh phúc nhất. "Lần trước bà cho hết vàng rồi, lần này bà tặng tiền. Bà tiết kiệm được bao nhiêu thì cho con cháu bấy nhiêu, cho con cháu chút vốn làm ăn. Cũng phải biết tiết kiệm như bà thì mới có dư", bà bày tỏ.

Clip cụ Gấm cầm chiếc túi đựng hơn 1,2 tỉ đồng chia cho con cháu thu hút cộng đồng mạng ẢNH: NVCC

Ở tuổi 79, bà Gấm cho biết bản thân vẫn vui khỏe, tinh thần minh mẫn. Khi được hỏi về bí quyết giữ sức khỏe, bà cười: "Không có bí quyết gì, chỉ cần sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người".

Bà Gấm hiện sống cùng gia đình người con trai thứ, được các con, các cháu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Bà cũng thích lao động, làm việc với tinh thần "còn sức khỏe là còn làm".

Chị Vui tâm sự với chị và gia đình, bà nội là điểm tựa tinh thần, là nguồn cội và tấm gương về sự chăm chỉ, tiết kiệm, sống giản dị. Theo chị, bà thẳng tính nhưng lúc nào cũng yêu thương, dạy con cháu những điều hay lẽ phải.

Hiện chị Vui đã có gia đình, cùng chồng nuôi dạy 2 con trai nhỏ. Được bà tặng 10 triệu đồng, chị xem đó là món quà đặc biệt và là nguồn động viên tinh thần. "Con chúc bà nội lúc nào cũng sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng với con cháu. Niềm vui của tụi con là khi được tề tựu, sum họp và ở cạnh bên nội", chị nhắn gửi.