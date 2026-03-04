Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyện bà nội cầm hơn 1,2 tỉ đồng chia lộc cho con cháu

Cao An Biên
Cao An Biên
04/03/2026 09:47 GMT+7

Clip ghi lại khoảnh khắc một cụ bà ở miền Tây cầm túi tiền hơn 1,2 tỉ đồng chia cho con cháu trong nhà thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Phía sau số tiền ấy là câu chuyện chắt chiu suốt 14 năm và tình thương của một người mẹ, người bà.

Đó là bà Phùng Thị Gấm (79 tuổi), sống ở xã Hồ Đắc Kiện, Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) trong clip do cháu gái là chị Trần Thị Vui (31 tuổi) chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về "mưa tim".

Lần thứ hai bà nội… chia của

Chị Vui đăng tải clip với những dòng viết đầy tình cảm: "Nội tiết kiệm 14 năm mới có tiền cho con cháu. Đây là lần thứ hai nội chia của. Tổng số tiền lần này là 1 tỉ 220 triệu đồng".

- Ảnh 1.

Chị Vui nhận lộc từ bà nội

ẢNH: NVCC

Nội dung clip ghi lại cảnh bà Gấm cầm chiếc giỏ giản dị, bên trong là nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Mỗi cọc tiền đều được ghi cẩn thận tên những người con, cháu trong nhà.

Sau đó, từng người con, cháu lần lượt tiến lên nhận tiền. Bà không quên dặn dò con cháu với những lời lẽ đầy tình cảm. Ai cũng ngập tràn niềm vui, bày tỏ lòng biết ơn và gửi đến bà những lời chúc chân thành.

Bên dưới clip, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ tình cảm, sự gắn kết của gia đình cũng như gửi lời chúc sức khỏe đến bà Gấm.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Vui cho biết nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026, con cháu trong nhà tề tựu đông đủ, bà nội quyết định chia của… lần thứ hai.

"Bà có 7 người con gồm 5 trai, 2 gái và rất đông cháu. Các con các cháu, ai cũng được bà chia. Có người con nhận 200 triệu đồng tiền mặt, có người nhận 100 triệu đồng tiền mặt cùng đất đai. Các cháu có gia đình thì được bà tặng 10 triệu đồng, chưa có gia đình thì được nhận bao lì xì. Tổng số tiền bà cho lần này là 1 tỉ 220 triệu đồng", chị Vui chia sẻ.

Theo lời kể, bà Gấm từng chia của vào năm 2024 bằng vàng cho con cháu. Số tài sản được bà chia lần này là tiền dành dụm trong hơn 14 năm làm ăn, buôn bán.

Mong bà sống vui sống khỏe!

Bà Phùng Thị Gấm cho biết lần chia của này, bà là người vui và hạnh phúc nhất. "Lần trước bà cho hết vàng rồi, lần này bà tặng tiền. Bà tiết kiệm được bao nhiêu thì cho con cháu bấy nhiêu, cho con cháu chút vốn làm ăn. Cũng phải biết tiết kiệm như bà thì mới có dư", bà bày tỏ.

- Ảnh 2.

Clip cụ Gấm cầm chiếc túi đựng hơn 1,2 tỉ đồng chia cho con cháu thu hút cộng đồng mạng

ẢNH: NVCC

Ở tuổi 79, bà Gấm cho biết bản thân vẫn vui khỏe, tinh thần minh mẫn. Khi được hỏi về bí quyết giữ sức khỏe, bà cười: "Không có bí quyết gì, chỉ cần sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người".

Bà Gấm hiện sống cùng gia đình người con trai thứ, được các con, các cháu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Bà cũng thích lao động, làm việc với tinh thần "còn sức khỏe là còn làm".

Chị Vui tâm sự với chị và gia đình, bà nội là điểm tựa tinh thần, là nguồn cội và tấm gương về sự chăm chỉ, tiết kiệm, sống giản dị. Theo chị, bà thẳng tính nhưng lúc nào cũng yêu thương, dạy con cháu những điều hay lẽ phải.

Hiện chị Vui đã có gia đình, cùng chồng nuôi dạy 2 con trai nhỏ. Được bà tặng 10 triệu đồng, chị xem đó là món quà đặc biệt và là nguồn động viên tinh thần. "Con chúc bà nội lúc nào cũng sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng với con cháu. Niềm vui của tụi con là khi được tề tựu, sum họp và ở cạnh bên nội", chị nhắn gửi.

- Ảnh 3.

Tin liên quan

Bà nội U.90 học tiếng Đức cùng cháu gái

Bà nội U.90 học tiếng Đức cùng cháu gái

Các clip cụ bà U.90 học tiếng Đức với sự hướng dẫn của cô cháu gái được đông đảo cư dân mạng yêu thích, với hàng triệu lượt xem. Vì sao bà muốn học tiếng Đức ở tuổi này?

Khám phá thêm chủ đề

Bà nội chia lộc chia của cần thơ lan tỏa trên mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận