Bà nội U.90 học tiếng Đức cùng cháu gái

Chính chị Trà Hải My (31 tuổi) cũng không giấu được bất ngờ khi những khoảnh khắc học tiếng Đức của bà nội mình là cụ Triệu Thị Xí (81 tuổi) lại nhận được sự quan tâm và tình cảm lớn từ cư dân mạng.

"Nội muốn học tiếng Đức !"

Các clip mà chị My đăng tải lên mạng xã hội chủ yếu quay lại khoảnh khắc chị hướng dẫn bà học những từ vựng tiếng Đức thông dụng. Cụ Xí tập trung, cố gắng học và ghi nhớ những từ mà chị đã dạy cũng như nghĩa tiếng Việt.

Khoảnh khắc cụ Xí học tiếng Đức cùng cháu gái được dân mạng thả “mưa tim” ẢNH: NVCC

Hình ảnh cụ bà mái tóc bạc phơ vẫn miệt mài học một ngôn ngữ mới nhanh chóng nhận về "mưa tim". Đáng chú ý, có những clip đạt 1 triệu, thậm chí hơn 2 triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ tinh thần học hỏi của cụ Xí, cũng có người dành tình cảm cho mối quan hệ gắn bó, thân thiết của hai bà cháu.

Chị My kể cha mẹ, chị và em gái có thời gian sống và làm việc ở Đức nên đều có thể nói được ngôn ngữ này. Tuy nhiên, bà nội từ trước đến nay sống ở VN nên không biết tiếng Đức. "Bà sống cùng với gia đình mình, thấy mọi người trong nhà đều có thể nói được tiếng Đức nên bà nội cũng muốn học xem thế nào. Vậy là 2 tháng nay, mình hướng dẫn bà học những từ thông dụng trong cuộc sống hằng ngày", cô cháu gái chia sẻ.

Chị My nhận xét bà rất hào hứng khi học và luôn cố gắng vận dụng khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình dù đôi lúc vẫn… "quên bài". Dù vậy, những buổi học này cũng giúp bà tìm thấy thêm niềm vui mới, chị và bà có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Cụ Xí hiện sống ở xã Thái Mỹ (trước đây là H.Củ Chi), TP.HCM. Chị My cũng sống và làm việc tại TP.HCM, nhưng không ở cạnh bà nội. Mỗi tuần, chị về thăm bà, thăm gia đình cũng như hướng dẫn bà học tiếng Đức.

Mong bà luôn sống vui, sống khỏe

Từ những clip học tiếng Đức đầu tiên, cụ Xí trở thành "hiện tượng mạng". Nghe cháu gái kể cư dân mạng gửi đến bà tình cảm và lời chúc, bà cho biết rất vui và xem đây là động lực để bà tiếp tục học ngôn ngữ này, dù không dễ dàng.

Với chị Hải My, bà nội là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình ẢNH: NVCC

Cụ Xí tâm sự cụ có 3 người con và khá đông cháu. Hiện cụ sống cùng gia đình người con trai lớn, là cha mẹ của chị My và được con cháu quan tâm, yêu thương, chăm sóc chu đáo. Ở độ tuổi này, cụ cảm thấy viên mãn và hạnh phúc.

Về phần mình, chị My cho biết bà nội là điểm tựa tinh thần của cả gia đình, là người bà tuyệt vời. Bà lúc nào cũng yêu thương, quan tâm con cháu trong nhà. Mỗi lần về thăm nhà, có bà, chị cảm thấy đó là điều hạnh phúc.

"Gần đây, sức khỏe của bà không còn tốt như trước. Con chỉ mong bà sống vui, sống khỏe, lúc nào cũng vui vẻ bên con cháu. Đó là mong ước duy nhất của con", cô cháu gái nhắn nhủ với bà nội. Chị cũng hy vọng bà sẽ tiếp tục là "học trò" chăm chỉ để chị có thêm cơ hội đăng tải nhiều clip hơn nữa.

Hiện chị My kinh doanh với mẹ. Bên cạnh đó, chị cũng phụ em gái trong công việc dạy tiếng Đức. Với chị, học tiếng Đức không khó, chỉ cần có sự kiên trì, quyết tâm và đam mê, chắc chắn sẽ chinh phục được ngôn ngữ này.