Những lời tỏ bày chứa chan sự biết ơn, những khoảnh khắc nghẹn ngào, và có những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động và… vì hạnh phúc.

Chương trình trao học bổng "Nghị lực mùa thi" năm 2025 diễn ra vào ngày 17.10 tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người tham dự.

Bà nội nghèo nghẹn ngào vì cháu nhận học bổng lớn: 'Nằm mơ cũng không nghĩ đến'

Những tân sinh viên nghèo khó xúc động bật khóc khi cầm trên tay suất học bổng mà chính các em cũng không dám mơ tới.

Đây không chỉ là những phần quà vật chất, mà là tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên trên khắp mọi miền, những người đã chung tay tiếp thêm cơ hội cho các em học sinh mồ côi, khuyết tật, hay đang phải vật lộn với nghịch cảnh được tiếp tục đến trường.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nghị lực mùa thi cho các tân sinh viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Mỗi suất học bổng được trao không chỉ là con số, mà là một niềm tin, một tấm lòng và một lời nhắn gửi yêu thương. Rằng ở đâu đó, giữa những khó khăn của cuộc đời, vẫn luôn có những bàn tay dang rộng, nâng đỡ những ước mơ trong trẻo của tuổi trẻ, để chúng được bay xa.