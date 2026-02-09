Cụ ông 91 tuổi tự tay chuẩn bị quà tết cho các cháu

Những phần quà đặc biệt

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đặng Vân Quỳnh (28 tuổi, ở TP.HCM) cho biết ông ngoại của chị là cụ Hoàng Trọng Trấn (91 tuổi, quê TP.Huế). Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, chị Quỳnh dự định về quê đón tết nên cụ Trấn chuẩn bị quà tết là bánh kẹo nhờ cháu gái trao tận tay cho các cháu khác.

Cụ Trấn tỉ mỉ viết lời chúc lên từng gói quà Ảnh: NVCC

Ông ngoại chị Quỳnh là người sống tình cảm, năm nào đến dịp tết cũng làm điều này. Đã quen với điều đó nên chị không quá bất ngờ trước những món quà nhỏ của ông. Tuy nhiên, khoảnh khắc ông ngoại cặm cụi lựa quà, nắn nót viết từng dòng nhắn gửi cho con cháu khiến chị xúc động nên chụp lại để lưu giữ làm kỷ niệm. Chị Quỳnh cũng không ngờ sau khi đăng tải những hình ảnh ấy lên mạng xã hội, câu chuyện lại nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

"Ngoài những món quà đó, ông mình còn gửi tiền lì xì về quê cho cháu ngoại, cháu nội và các chắt. Điều đặc biệt là không phần quà tết nào thiếu những lời chúc viết tay. Mình sống ở chung cư, phía dưới có siêu thị nên ông tự xuống đó mua quà bánh từ lương hưu tích góp nhiều tháng qua", chị Quỳnh chia sẻ.

Cụ Trấn có 6 người con (3 trai, 3 gái), mẹ chị Quỳnh là con thứ ba. Bà ngoại chị Quỳnh mất cách đây 18 năm. 10 năm đầu sau khi bà mất, cụ Trấn sống một mình ở TP.Huế. Thương cụ tuổi già đơn chiếc, lại thêm thời tiết quê nhà khá lạnh, con cháu quyết định đón cụ vào TP.HCM sinh sống. Đã hơn 10 năm trôi qua, vì tuổi cao và sức khỏe không còn đảm bảo, cụ Trấn vẫn chưa có dịp trở lại thăm quê, nỗi nhớ quê hương vì thế càng được gửi gắm trong từng món quà tết dành cho con cháu.

Cụ ông rất yêu thương con cháu Ảnh: NVCC

"Trước đây ông từng làm thầy thuốc nên rất tỉ mỉ, cẩn trọng khi viết từng đơn thuốc. Thói quen ấy theo ông đến tận bây giờ, thể hiện qua từng nét chữ nắn nót mà ông viết hằng ngày", chị Quỳnh nói.

Tình thương bao la

Khi còn nhỏ, chị Quỳnh cũng nhận những món quà nhỏ của ông nhưng chưa cảm nhận được sự quý giá. Lớn lên, chị càng trân quý tình thương của ông.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, cụ Trấn thường đạp xe đi thăm họ hàng, hỏi han từng người. Nay tuổi cao, sức yếu, cụ chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm con cháu và người thân.

Chị Quỳnh - “người vận chuyển” những phần quà tết ý nghĩa của ông ngoại về quê Ảnh: NVCC

"Xa quê khoảng chục năm nhưng ông ngoại mình thường xuyên nhắc lại những kỷ niệm ở quê, đặc biệt vào dịp tết. Mình luôn mong ông có nhiều sức khỏe để sống lâu, sống hạnh phúc bên gia đình", chị Quỳnh chia sẻ.

Cụ Trấn cho biết luôn nghĩ về gia đình, quê hương. Cụ không có nhiều lời dặn dò, chỉ mong mọi người luôn mạnh khỏe, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Cụ cũng rất thích làm thơ và tự hào khi nhắc đến những tập thơ tự sáng tác. Ở tuổi hơn 90, điều khiến cụ hạnh phúc nhất là được sống những tháng ngày bình yên bên gia đình.

"Tôi luôn mong đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh còn gia đình, con cháu nội ngoại yêu thương lẫn nhau", cụ Trấn chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, câu chuyện nhỏ về cụ Trấn khiến nhiều người chậm lại đôi chút, để nhận ra rằng mỗi độ xuân về, điều quý giá nhất vẫn là sự quan tâm, tình cảm gia đình và những khoảnh khắc sum vầy bên người thân.