Cây mùa xuân 2026: Trao 100 phần quà tết cho bà con khó khăn

Sáng 7.2, Ủy ban MTTQ VN P.Thông Tây Hội tổ chức ngày hội Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình nhằm chăm lo, chia sẻ niềm vui trong những ngày giáp tết với các hộ cận nghèo, khó khăn, bệnh tật. Tại chương trình, Báo Thanh Niên đã trao 100 phần quà (mỗi phần gồm 500.000 đồng và 1 thùng mì gói) đến tay bà con, mang lại tình yêu thương ấm áp trong những ngày xuân.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó bí thư Đảng ủy P.Thông Tây Hội, trao quà tết cho bà con khó khăn tại địa phương ẢNH: BÙI CHIẾN

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Thông Tây Hội, trao quà tết cho bà con khó khăn tại địa phương ẢNH: BÙI CHIẾN

Bà Huỳnh Thị Sương, 68 tuổi, tạm trú ở khu phố (KP) 51, ngồi xe lăn đến ngày hội từ sáng sớm, trên tay còn xấp vé số vừa bán một ít. "Vui lắm, mừng lắm các cô, các chú à", bà mở lời khi được ban tổ chức tiếp đón. Bà quê ở một tỉnh miền Trung, cùng mẹ đến TP.HCM mưu sinh từ khi chưa tròn 20 tuổi. Mẹ bị bệnh nặng, bà một mình vừa làm lụng vừa chăm nom nên không lập gia đình. Dịch Covid-19 ập tới, mẹ bà qua đời rồi bà cũng ngã bệnh. "Từ lúc đau ốm đến giờ, tôi không đi xa được nên mỗi ngày nhận 100 tờ vé số ngồi xe lăn bán dạo. Phần quà tết này với tôi rất quý và ý nghĩa", bà chia sẻ. Cũng quê ở miền Trung, cụ Nguyễn Thị Hường, 78 tuổi, cùng chồng con vào TP.HCM lập nghiệp, hiện ở cùng nhà vợ chồng con trai ở KP.46, P.Thông Tây Hội. "Hôm nay con trai tôi đưa đến đây nhận quà, còn chồng tôi thì đi bán vé số phụ thêm tiền chợ với con cái. Phần quà tết này thực sự làm chúng tôi rất vui, rất ấm áp. Cảm ơn tình cảm của các cô, các chú rất nhiều", cụ Hường xúc động nói.

Nhà báo Trần Thanh Bình, đại diện Báo Thanh Niên, chia sẻ phần quà tết của bạn đọc đến bà con ở P.Thông Tây Hội ẢNH: BÙI CHIẾN

Bà con ở P.Thông Tây Hội vui đón quà tết Bính Ngọ ẢNH: BÙI CHIẾN

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó bí thư Đảng ủy P.Thông Tây Hội, gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên và các đơn vị đồng hành đã luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm với bà con khó khăn, bệnh tật đang sinh sống tại địa phương. "Ngày hội hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vui xuân, đón tết mà còn là dịp chúng ta cùng nhau chăm lo cho các gia đình còn khó khăn, những người yếu thế, để cùng chung vui đầm ấm trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà chương trình Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình luôn hướng tới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo Báo Thanh Niên, các tổ chức, cá nhân và toàn thể bà con đã đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần để ngày hội được tổ chức chu đáo, đầm ấm và ý nghĩa", ông Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ.