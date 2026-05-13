Đi du lịch, vợ chồng ở Lâm Đồng trúng độc đắc 1 tỉ xổ số cào TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
13/05/2026 18:39 GMT+7

Vợ chồng ở Lâm Đồng xuống TP.HCM chơi, ghé đại lý mua vài tờ vé, bất ngờ trúng độc đắc 1 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM.

Đại lý vé số Thiên Phúc ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số cào trúng độc đắc trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, tờ vé với mã 212, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn" của xổ số cào TP.HCM. Sau khi cào, số 21 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 21 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Vợ chồng Lâm Đồng xuống TP.HCM tình cờ mua xổ số cào, trúng độc đắc 1 tỉ - Ảnh 1.

Đại lý vé số Thiên Phúc đổi thưởng tờ trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM cho khách

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số cào may mắn này là vợ chồng ở Lâm Đồng xuống TP.HCM chơi. Trong lúc chờ rước cháu đang đi học ở đây, người vợ có ghé đại lý của tôi mua vài tờ vé số cào. Người vợ ngoài 30 tuổi, kinh doanh tự do, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thiên Phúc chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Cách đây không lâu, đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng cũng đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, ở trò chơi ô số may mắn, sau khi cào số 42 trị giá 1,2 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 42 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng độc đắc. Do tờ xổ số cào phát hành dịp tết và có giá trị đổi thưởng trong 6 tháng nên cặp đôi trúng 1,2 tỉ đồng thay vì 1 tỉ như ngày thường.

Một người phụ nữ Cơ Ho cầm tờ vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng đi đổi thưởng. Đại lý chia sẻ điều bất ngờ.

