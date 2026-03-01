Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông TP.HCM trúng độc đắc 1,2 tỉ xổ số cào, nhận hết tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
01/03/2026 15:52 GMT+7

Người đàn ông mua xổ số cào TP.HCM bất ngờ trúng độc đắc 1,2 tỉ đồng và nhận tiền tại phường Bình Trị Đông (Q.Bình Tân cũ).

Đại lý vé số Thiên Phúc ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, ở trò chơi "Số thần kỳ", vị khách thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí các số mở thưởng và so với các số theo hàng trúng độc đắc. Kết quả, các số trong vị trí cào gồm 55, 57, 41, 09, 14, 63 trùng với tất cả các số của giải độc đắc nên trúng 1,2 tỉ đồng. 

Người đàn ông TP.HCM trúng độc đắc 1,2 tỉ xổ số cào, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

Đại lý vé số Thiên Phúc đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số cào may mắn là người đàn ông 52 tuổi ở TP.HCM. Vị khách thấy trên mạng nhiều người trúng số nên cũng mua cào thử 3 – 4 tờ từ người bán dạo. Người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thiên Phúc cho hay.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc xổ số cào sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM 1,2 tỉ đồng. Nhiều người chơi xổ số thích thú xem đây là may mắn năm mới.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM thông tin về tờ vé trúng độc đắc xổ số cào trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa tính thuế). Cụ thể, tờ vé với mã vé 209, thuộc trò chơi "Ô số may mắn" dịp tết. Theo tờ vé được khách cào, số 33 trị giá 1,2 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 33 trong "ô số trúng thưởng".

Tin liên quan

Choáng với 34.000 vé trúng xổ số cào TP.HCM, có người đổi hàng trăm tờ

Choáng với 34.000 vé trúng xổ số cào TP.HCM, có người đổi hàng trăm tờ

Hình ảnh chồng vé xổ số cào TP.HCM với 34.000 tờ trúng số được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Đại lý đổi thưởng tiết lộ có người trúng hàng trăm tờ.

May mắn Tết Bính Ngọ: Một người trúng độc đắc 1,2 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

Khám phá thêm chủ đề

xổ số cào xổ số cào tp.hcm trúng độc đắc xổ số cào xổ số miền Nam xổ số miền Nam hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận