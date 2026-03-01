Người đàn ông TP.HCM trúng độc đắc 1,2 tỉ xổ số cào, nhận hết tiền mặt

Đại lý vé số Thiên Phúc ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Cụ thể, ở trò chơi "Số thần kỳ", vị khách thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí các số mở thưởng và so với các số theo hàng trúng độc đắc. Kết quả, các số trong vị trí cào gồm 55, 57, 41, 09, 14, 63 trùng với tất cả các số của giải độc đắc nên trúng 1,2 tỉ đồng.

Đại lý vé số Thiên Phúc đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số cào may mắn là người đàn ông 52 tuổi ở TP.HCM. Vị khách thấy trên mạng nhiều người trúng số nên cũng mua cào thử 3 – 4 tờ từ người bán dạo. Người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thiên Phúc cho hay.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc xổ số cào sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM 1,2 tỉ đồng. Nhiều người chơi xổ số thích thú xem đây là may mắn năm mới.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM thông tin về tờ vé trúng độc đắc xổ số cào trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa tính thuế). Cụ thể, tờ vé với mã vé 209, thuộc trò chơi "Ô số may mắn" dịp tết. Theo tờ vé được khách cào, số 33 trị giá 1,2 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 33 trong "ô số trúng thưởng".