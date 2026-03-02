Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông ở TP.HCM vừa trúng xổ số cào: Bất ngờ số 22

Cao An Biên - Dương Lan
02/03/2026 15:55 GMT+7

Một người đàn ông 34 tuổi ở TP.HCM bất ngờ trúng xổ số cào, vừa nhận chuyển khoản 10 triệu đồng. Đại lý đổi thưởng tiết lộ điều thú vị.

Mới đây, đại lý vé số cấp 1 Minh Chính ở TP.HCM thông báo vừa đổi thưởng cho một khách trúng xổ số cào TP.HCM ở đại lý trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường Hạnh Thông.

Người đàn ông ở TP.HCM vừa trúng độc đắc xổ số cào: Bất ngờ từ số 22 - Ảnh 1.

Tờ vé với mã vé 209, thuộc trò chơi "Ô số may mắn" dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được khách cào, số 22 trị giá 10 triệu đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 22 trong "Ô số trúng thưởng"

ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé với mã vé 209, thuộc trò chơi "Ô số may mắn" dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo tờ vé được khách cào, số 22 trị giá 10 triệu đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 22 trong "ô số trúng thưởng".

Như vậy, số 22 đã mang lại may mắn cho vị khách ở TP.HCM. "Khách là nam, khoảng 34 tuổi. Vị khách là khách quen của đại lý, thường đến mua vé số truyền thống kèm 3 - 4 tờ xổ số cào và bất ngờ lần này trúng 10 triệu đồng. Chúng tôi đổi thưởng cho khách ngay theo hình thức chuyển khoản. Chúc mừng vị khách may mắn!", đại lý vé số Minh Chính chia sẻ.

Trước đó đại lý vé số Minh Chính cũng gây sốt mạng xã hội khi đăng tải chồng vé số "khủng" trúng xổ số cào TP.HCM dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua. Trong số đó, có khoảng 30.000 vé trúng giải nhỏ và gần 400 vé trúng giải lớn.

"Trong số những tờ trúng thưởng, tờ trúng lớn nhất là 10 triệu đồng/tờ chỉ sau trúng độc đắc 1 tỉ đồng/tờ, tờ trúng nhỏ nhất là 10.000 đồng/tờ. Hàng ngàn khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng trong dịp tết vừa qua, có người trúng hàng trăm tờ. Bình thường, họ chỉ mua vài tờ cào cho vui hoặc cầu may nhưng dịp tết, mọi người mua gấp đôi. Khoảng 40 chi nhánh của đại lý hoạt động xuyên tết để bán vé và đổi thưởng cho khách hàng", đại lý vé số Minh Chính cho hay.

