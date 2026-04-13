Chồng trúng 1 tỉ xổ số cào TP.HCM, người phụ nữ Cơ Ho đi đổi thưởng

Đại lý vé số Thiên Phúc ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho người phụ nữ Cơ Ho.

Cụ thể, tờ vé với mã 211, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 14 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 14 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

"Vị khách đổi thưởng là nữ, sống ở Lâm Đồng. Vị khách chia sẻ chồng chị mua về 10 vé cào, cào đến tờ thứ 3 phát hiện trúng 1 tỉ đồng. Họ hết sức bất ngờ khi lần đầu tiên trúng giải cao đến vậy và nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Tờ vé trúng thưởng được đại lý cấp 2 liên hệ với chúng tôi nhờ hỗ trợ đổi thưởng", đại lý vé số Thiên Phúc cho hay.

Hình ảnh tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, vào đầu tháng 3.2026, đại lý vé số Thiên Phúc cũng đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, ở trò chơi "Số thần kỳ", vị khách thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí các số mở thưởng và so với các số theo hàng trúng độc đắc. Kết quả, các số trong vị trí cào gồm 55, 57, 41, 09, 14, 63 trùng với tất cả các số của giải độc đắc nên trúng 1,2 tỉ đồng.