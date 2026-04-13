Chồng trúng 1 tỉ xổ số cào TP.HCM, người phụ nữ Cơ Ho đi đổi thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
13/04/2026 15:45 GMT+7

Một người phụ nữ Cơ Ho cầm tờ vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng đi đổi thưởng. Đại lý chia sẻ điều bất ngờ.

Đại lý vé số Thiên Phúc ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho người phụ nữ Cơ Ho.

Chồng trúng 1 tỉ xổ số cào TP.HCM, người phụ nữ người Cơ Ho đi đổi thưởng - Ảnh 1.

Đại lý vé số Thiên Phúc vừa đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM

ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé với mã 211, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 14 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 14 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

"Vị khách đổi thưởng là nữ, sống ở Lâm Đồng. Vị khách chia sẻ chồng chị mua về 10 vé cào, cào đến tờ thứ 3 phát hiện trúng 1 tỉ đồng. Họ hết sức bất ngờ khi lần đầu tiên trúng giải cao đến vậy và nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Tờ vé trúng thưởng được đại lý cấp 2 liên hệ với chúng tôi nhờ hỗ trợ đổi thưởng", đại lý vé số Thiên Phúc cho hay.

Hình ảnh tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, vào đầu tháng 3.2026, đại lý vé số Thiên Phúc cũng đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, ở trò chơi "Số thần kỳ", vị khách thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí các số mở thưởng và so với các số theo hàng trúng độc đắc. Kết quả, các số trong vị trí cào gồm 55, 57, 41, 09, 14, 63 trùng với tất cả các số của giải độc đắc nên trúng 1,2 tỉ đồng.

Tin liên quan

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

Gần đây, một đại lý vé số đổi thưởng cho 2 khách có 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng. Điều trùng hợp là 2 vị khách cùng cào, cùng đổi thưởng trong một khung giờ.

Người đàn ông TP.HCM trúng độc đắc 1,2 tỉ xổ số cào, nhận hết tiền mặt

Người đàn ông ở TP.HCM vừa trúng xổ số cào: Bất ngờ số 22

Khám phá thêm chủ đề

xổ số cào trúng độc đắc xổ số cào xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4 xổ số ngày 13 tháng 4 xổ số miền Nam 13 tháng 4 trúng 1 tỉ xổ số cào
