Đời sống Người sống quanh ta

Cụ ông chạy thận tuột kim chảy máu trên xe buýt: Pha xử lý chớp nhoáng của nữ phụ xe

Dương Lan
22/05/2026 10:47 GMT+7

Hành khách 70 tuổi trên đường đi chạy thận không may gặp sự cố khi đầu kim truyền tay bị tuột dẫn đến chảy máu nhiều trên xe buýt. Nữ phụ xe kể lại khoảnh khắc sơ cứu kịp thời cho ông.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phạm Bích Hải (29 tuổi), nhân viên phụ xe buýt tuyến 06A thuộc Trung tâm Tân Đạt Transerco (Hà Nội) cho biết vào khoảng 14 giờ ngày 21.5, xe xuất phát từ bến xe Giáp Bát và đón một cụ ông tại điểm dừng cầu Văn Điển. Theo chị Hải, người này vừa chạy thận tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và đang trên đường về nhà.

Cụ ông bị chảy máu liên tục khi ngồi trên xe buýt

Khi xe di chuyển đến khu vực chợ Cầu, trong lúc quan sát hành khách lên xuống, chị Hải phát hiện tay cụ ông chảy máu liên tục. Máu thấm ướt quần, nhỏ xuống sàn xe và không có dấu hiệu cầm lại. Phát hiện sự việc, chị Hải nhanh chóng lấy khăn giấy và băng gạc có sẵn trên xe để sơ cứu, cầm máu tạm thời cho cụ ông. Đồng thời, nữ phụ xe liên hệ với trung tâm xin phép cho xe đổi lộ trình, đưa hành khách đến cơ sở y tế gần nhất cách khoảng 2 km.

Chỉ đến khi thấy các nhân viên y tế hoàn tất việc băng bó, xử lý vết thương cho cụ ông, chị mới yên tâm quay lại xe để tiếp tục hành trình.

"Cụ ông sau khi chạy thận được mọi người băng bó vết kim chuyền nhưng do thấy ngứa nên ông tháo ra khiến máu chảy liên tục. Lúc đầu nhìn thấy máu nhỏ liên hồi mình rất hoảng và sợ. Sau đó, mình bình tĩnh lại, hành khách lớn tuổi cũng như ông bà mình, tìm cách sơ cứu ngay. Mình thấy cảnh ông đi bệnh viện gặp tình trạng đó cũng rất thương", chị Hải nói.

Trong lúc hỗ trợ cụ ông, chị Hải dùng điện thoại tìm và liên lạc được với con trai của hành khách để thông báo tình hình, đồng thời hướng dẫn người nhà đến phòng khám gần đó.

Khoảng 5 phút sau, người thân có mặt khi các bác sĩ đang tiến hành sơ cứu bên trong. May mắn, sức khỏe của cụ ông sau đó đã ổn định.

Chị Hải luôn tận tâm, nhiệt tình với hành khách

Gắn bó với công việc phụ xe buýt từ tháng 9.2017 khi còn khá trẻ, chị Hải cho biết từng gặp không ít tình huống phát sinh trong quá trình làm việc cùng hành khách. Tuy nhiên, đây là lần đầu chị đối mặt với trường hợp một hành khách gặp sự cố sức khỏe ngay trên xe.

Chưa lập gia đình, công việc thường xuyên đi sớm về khuya khá vất vả, chị Hải vẫn cảm thấy may mắn vì có sức khỏe để gắn bó với nghề và vượt qua những áp lực thường ngày.

Đại diện Trung tâm Tân Đạt Transerco cho hay sau khi liên hệ và bàn giao hành khách cho người nhà, tài xế và nhân viên phụ xe tiếp tục hành trình, bảo đảm phục vụ hành khách theo kế hoạch.

"Hành động nhanh chóng, trách nhiệm và tận tâm của tài xế cùng nhân viên phụ xe đã góp phần hỗ trợ kịp thời hành khách gặp sự cố, lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ người lao động xe buýt với người dân và hành khách", đại diện Trung tâm Tân Đạt Transerco cho hay.

Hành động ấm áp của tài xế ô tô, xe buýt trong mưa lớn

Trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, nhiều tài xế ở Hà Nội đã có hành động ấm lòng như chở người lánh nạn, dừng xe chắn gió cho người đi đường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

