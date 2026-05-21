Đề xuất tại Hà Nội và TP.HCM: Tổ dân phố có từ 700 hộ trở lên

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ - cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất thôn, tổ dân phố được tổ chức tại xã, phường và đặc khu.

Trong đó, thôn được tổ chức ở xã, tổ dân phố được tổ chức ở phường; phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định việc tổ chức loại hình thôn, tổ dân phố ở đặc khu để phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn của từng đặc khu.

Người làm việc tại ấp, tổ nhân dân ở xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM phân phối lương thực, thực phẩm đến các khu vực phong tỏa đợt cao điểm chống dịch Covid-19 năm 2021 ẢNH: CTV

Quy mô số hộ gia đình tùy theo từng vùng

Về tiêu chí thành lập, dự thảo quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo từng vùng, miền trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đánh giá mức độ tập trung dân cư và yêu cầu quản lý sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tại Hà Nội và TP.HCM, thôn có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 700 hộ trở lên; tại vùng trung du và miền núi phía bắc: thôn có từ 150 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 300 hộ trở lên.

Tại vùng đồng bằng sông Hồng, thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên; tại vùng Bắc Trung bộ, thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên; tại vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên (riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk: thôn có từ 300 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên).

Tại vùng Đông Nam bộ: thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên; tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên.

Dự thảo còn quy định thôn, tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ sinh hoạt cộng đồng; đồng thời giao UBND cấp tỉnh quy định quy mô của thôn, tổ dân phố phù hợp đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, địa hình chia cắt phức tạp hoặc có yếu tố đặc thù khác.

Tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách

Vẫn theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất quy định thống nhất người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có 3 chức danh: bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận.

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước so với quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp (tăng từ mức 6,0 lần lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại).

Trên cơ sở mức khoán của ngân sách trung ương và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về chế độ, chính sách, dự thảo tiếp tục quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bảo đảm đội ngũ này được nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đồng thời, bổ sung quy định quỹ khoán do ngân sách nhà nước bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để bảo đảm chế độ, chính sách đối với đối tượng này theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.