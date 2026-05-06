Đề xuất mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, bỏ thanh tra bộ

Bộ Nội vụ vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đề xuất cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện hành, chỉ tiếp tục thực hiện tinh gọn với thanh tra bộ ẢNH: T.N

Sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB-XH, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ được sắp xếp, tinh gọn giảm hơn 37% đầu mối; còn 22 đơn vị, gồm 10 vụ, 5 cục, Thanh tra bộ, Văn phòng bộ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ nhận định cơ cấu trên đã đảm bảo tinh gọn, do đó đề xuất cơ bản giữ nguyên, chỉ tiếp tục thực hiện tinh gọn với "Thanh tra bộ".

Điều này nhằm phù hợp với quy định tại Kết luận số 134-KL/TW về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và các văn bản liên quan.

Như vậy, Bộ Nội vụ dự kiến còn lại 21 đơn vị, trong đó 17 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Văn phòng bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Người có công; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí.

Dự thảo cũng quy định 32 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ. So với hiện hành, dự thảo sửa đổi, bổ sung 25 nhiệm vụ, bao gồm lược bỏ một số thuật ngữ, biên tập lại nội dung để đảm bảo phù hợp với các đạo luật mới ban hành.

Đồng thời bổ sung 13 nhiệm vụ về các lĩnh vực như: lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; việc làm; thanh niên; văn thư, lưu trữ nhà nước; phát triển kỹ năng nghề…