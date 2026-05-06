Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, bỏ thanh tra bộ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
06/05/2026 15:05 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện hành, chỉ tiếp tục thực hiện tinh gọn với thanh tra bộ.

Bộ Nội vụ vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Đề xuất mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, bỏ thanh tra bộ- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện hành, chỉ tiếp tục thực hiện tinh gọn với thanh tra bộ

ẢNH: T.N

Sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB-XH, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ được sắp xếp, tinh gọn giảm hơn 37% đầu mối; còn 22 đơn vị, gồm 10 vụ, 5 cục, Thanh tra bộ, Văn phòng bộ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ nhận định cơ cấu trên đã đảm bảo tinh gọn, do đó đề xuất cơ bản giữ nguyên, chỉ tiếp tục thực hiện tinh gọn với "Thanh tra bộ".

Điều này nhằm phù hợp với quy định tại Kết luận số 134-KL/TW về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và các văn bản liên quan.

Như vậy, Bộ Nội vụ dự kiến còn lại 21 đơn vị, trong đó 17 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Văn phòng bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Người có công; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí.

Dự thảo cũng quy định 32 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ. So với hiện hành, dự thảo sửa đổi, bổ sung 25 nhiệm vụ, bao gồm lược bỏ một số thuật ngữ, biên tập lại nội dung để đảm bảo phù hợp với các đạo luật mới ban hành.

Đồng thời bổ sung 13 nhiệm vụ về các lĩnh vực như: lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; việc làm; thanh niên; văn thư, lưu trữ nhà nước; phát triển kỹ năng nghề…

Tin liên quan

Bộ Nội vụ đề xuất mới về phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đề xuất mới về phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều nội dung mới liên quan đến phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi toàn quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Nội vụ tinh gọn bộ máy Thanh tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận