Đề xuất mới về cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT, giảm 1 đơn vị

Bộ GD-ĐT mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT.

Sau đợt tinh gọn năm 2025, cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT có 17 đơn vị, gồm 14 đơn vị cấp vụ và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ GD-ĐT dự kiến giảm 1 và đổi tên 1 đơn vị sự nghiệp công lập ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giảm 1 đơn vị, đổi tên 1 đơn vị

Đối với các đơn vị thuộc bộ, Bộ GD-ĐT đánh giá đã hợp lý để bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính; các đơn vị đều đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định.

Do đó, bộ này đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 8 vụ, 5 cục và Văn phòng bộ. Trong đó, 8 vụ gồm: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Phổ thông; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Học sinh, sinh viên; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính.

5 cục gồm: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD-ĐT đề xuất sắp xếp, tổ chức lại Tạp chí Giáo dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để tiến hành sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Đồng thời, cần thiết đổi tên Viện Khoa học Giáo dục thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục. Mục đích nhằm định hình lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị này, tập trung vào công tác nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục cho ngành. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về giáo dục sẽ được ưu tiên các cơ sở giáo dục đại học (đồng thời cũng là tổ chức khoa học và công nghệ) thực hiện.

Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập còn lại.

Như vậy, Bộ GD-ĐT sẽ giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Đề xuất mới về chức năng của Bộ GD-ĐT

Về vị trí chức năng, dự thảo nghị định quy định Bộ GD-ĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc.

Cùng với đó là quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

So với hiện hành, dự thảo bổ sung làm rõ chức năng về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời bỏ chức năng về "phát triển kỹ năng nghề" vì Nghị định số 138/2026 quy định chi tiết một số điều của luật Việc làm về phát triển kỹ năng nghề đã chuyển chức năng, nhiệm vụ này về Bộ Nội vụ đầu mối quản lý.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ GD-ĐT, dự thảo cơ bản giữ nguyên như hiện hành và có sự khái quát hóa theo 17 nhóm nhiệm vụ lớn, đảm bảo nguyên tắc không quy định lại các quy định đã có trong luật, nghị quyết và các văn bản khác.