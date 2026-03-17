Trình Quốc hội đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ trước 30.3

Chiều 17.3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng thời định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ ẢNH: VGP

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Phó thủ tướng nhấn mạnh là Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30.3.

Đồng thời, xác định năm 2026 là năm tập trung triển khai chủ đề "nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở". Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đòi hỏi Bộ Nội vụ phải ưu tiên nguồn lực, triển khai quyết liệt.

"Cầm tay chỉ việc" cho địa phương

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền của các bộ, ngành đối với chính quyền địa phương. Những nội dung địa phương không thực hiện hiệu quả thì xem xét điều chỉnh. Những nội dung còn vướng mắc phải được hướng dẫn cụ thể, rõ quy trình, thậm chí "cầm tay chỉ việc" để địa phương triển khai.

Nhất là trong các lĩnh vực như xây dựng, đất đai, Bộ Nội vụ cần chủ động tham mưu, đề nghị các bộ liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ NN-MT hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục để địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, bảo đảm thông suốt trong tổ chức thực thi.

Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị định liên quan, tập trung vào các lĩnh vực công chức, viên chức; việc làm; tổ chức bộ máy; biên chế, chính quyền địa phương; lao động, tiền lương.

Phó thủ tướng lấy ví dụ về Nghị định số 370/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ cần hướng dẫn các địa phương triển khai linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc, bảo đảm phù hợp thực tiễn từng địa phương, đồng thời vẫn giữ dư địa điều chỉnh khi cần thiết.

Nghị định quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã bình quân khoảng 4 - 5 tổ chức. Tuy nhiên, không nhất thiết phải tổ chức đồng loạt các phòng chuyên môn giống nhau ở tất cả các địa phương. Có nơi chưa cần thiết thành lập thêm phòng mới; ngược lại, nếu thực sự có nhu cầu mới xem xét bổ sung.

Về biên chế, cần rà soát tổng thể, điều hòa, phân bổ hợp lý giữa các địa phương, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm phù hợp với định mức và yêu cầu nhiệm vụ. Đối với các vấn đề về tài sản công, cơ sở vật chất dôi dư, trụ sở làm việc cũng cần xử lý linh hoạt, phù hợp thực tiễn...

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành dứt điểm các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong tháng 6 tới, trong đó 2 nền tảng lớn về an sinh xã hội và cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ cần tập trung tham mưu hiện đại hóa hệ thống, hướng tới sử dụng phần mềm dùng chung thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, khắc phục tình trạng phân mảnh, thiếu kết nối giữa các hệ thống.