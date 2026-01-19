2 nữ thành viên Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ẢNH: GIA HÂN

Từ tháng 1.1991 đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại NHNN. Tháng 11.2020, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc NHNN.

Trước khi thống nhất giới thiệu ứng cử, các cử tri đánh giá bà Hồng có đầy đủ phẩm chất, năng lực và tiêu chuẩn để đại diện cho tiếng nói của ngành tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nữ thống đốc đã thể hiện vai trò, bản lĩnh của người đứng đầu, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, kịp thời, có hiệu quả cao các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Điều này góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, Bộ Y tế cũng tổ chức hội nghị với nội dung tương tự. 112/112 cử tri (100%) tham gia hội nghị đã nhất trí giới thiệu bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: GIA HÂN

Các ý kiến cử tri khẳng định bà Lan hoàn toàn đủ điều kiện về các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để đại diện cho tiếng nói của ngành y tế tham gia vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

Cùng đó là chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri ngành y tế cũng như của người dân tại nơi bà ứng cử đến Quốc hội, nhằm bảo vệ quyền lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nữ bộ trưởng cũng được đánh giá cao về sự nỗ lực, tận tâm với các lĩnh vực được giao của ngành; góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của ngành sau đại dịch COVID-19.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

So với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng như: rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15.3.2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước.

Cùng đó là rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử: thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn...