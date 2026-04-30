Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất mới về phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Tuyến Phan
30/04/2026 11:13 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều nội dung mới liên quan đến phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo này do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều nội dung mới liên quan đến phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập (ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ cho hay, căn cứ chủ trương tại Nghị quyết số 79-NQ/TW, dự thảo đã sửa đổi quy định về tự chủ tổ chức bộ máy, khung số lượng cấp phó đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo hướng được quyền tự chủ như đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Riêng các ngành, lĩnh vực có đặc thù riêng, các bộ căn cứ quy định của luật chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ đặc thù về tổ chức bộ máy của ngành, lĩnh vực.

Dự thảo cũng bổ sung và hoàn thiện nguyên tắc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, trừ trường hợp phải thành lập mới để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Đồng thời, bổ sung 2 điều kiện tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng lấy hiệu quả hoạt động tổng thể làm căn cứ, gồm: tiêu chí hoạt động không hiệu quả và tiêu chí không bảo đảm mức độ tự chủ tài chính.

Đề xuất mới về phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung quan trọng khác là dự thảo bổ sung quy định về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, việc phân loại được xác định theo các tiêu chí: vị trí pháp lý; ngành, lĩnh vực; chức năng, nhiệm vụ; mức độ tự chủ tài chính.

Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành tiêu chí cụ thể phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu do Nhà nước bảo đảm kinh phí và dịch vụ sự nghiệp công cơ bản do Nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung một điều quy định về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập mang tính nguyên tắc.

Trong đó, các căn cứ xếp hạng được tính trên thang điểm 100 gồm: quy mô tổ chức, khối lượng công việc; cơ cấu, trình độ lao động và độ phức tạp quản lý; hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiệu quả hoạt động; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Về khung xếp hạng, dự thảo quy định việc xếp hạng có 5 hạng, gồm: hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4.

Thời hạn xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập là 5 năm kể từ ngày có quyết định xếp hạng. Trong trường hợp đặc biệt, đơn vị sự nghiệp công lập được đầu tư phát triển liên tục bảo đảm đạt tiêu chí cao hơn thì có thể rút ngắn thời gian giữ hạng để xếp lại hạng.

Định hướng chung của việc sắp xếp là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tiễn và đặc thù từng vùng miền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

