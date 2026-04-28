Thời sự

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thu Hằng
28/04/2026 18:26 GMT+7

Định hướng chung của việc sắp xếp là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tiễn và đặc thù từng vùng miền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

Chiều 28.4, tại họp báo của Bộ Nội vụ, thông tin về sắp xếp thôn, tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương

Theo bà Thanh, đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động ở cơ sở nên sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành. Nghị định sẽ là căn cứ pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới.

"Định hướng chung của việc sắp xếp là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tiễn và đặc thù từng vùng miền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã", bà Thanh cho hay.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng cho biết, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời điều chỉnh để bảo đảm tương quan với quy mô mới của cấp xã, khối lượng công việc cũng như chế độ, chính sách, nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ không chuyên trách yên tâm công tác.

"Đặc biệt, việc hoàn thiện chính sách được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương", Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin.

Theo tính toán, sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể. Theo kế hoạch của Chính phủ, nội dung này phải hoàn thành trước ngày 31.5.2026, hướng tới tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả tự quản ở cơ sở.

Cũng theo bà Thanh, hiện nay, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã giao phân cấp cho các địa phương chủ động, thực hiện nhiệm vụ sáp nhập thôn.

"Việc bố trí cán bộ chuyên trách khi sáp nhập thôn sẽ được địa phương cập nhật dữ liệu và bố trí, tính toán cho hợp tình, hợp lý. Cán bộ không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố với cấp xã khác nhau. Cán bộ tổ dân phố, thôn bản là cán bộ tự quản nên sẽ có những điều kiện bầu chọn khác nhau", bà Thanh nói.

Theo số liệu đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó gồm 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố.

